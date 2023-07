Jeen Grievink

Maandag 3 juli 2023 08:29 - Laatste update: 08:40

Lewis Hamilton kende een alles behalve sterk weekend in Oostenrijk. De zevenvoudig wereldkampioen worstelde met zijn auto en kwam tijdens de Grand Prix niet verder dan de achtste plaats. Na afloop was hij kortaf bij de pers en ontkende hij dat er problemen waren met de auto. Mercedes was gewoon langzaam.

De laatste weken leek Mercedes de weg naar boven weer iets te hebben gevonden, maar op de Red Bull Ring werd men wederom met de neus op de feiten gedrukt. Zowel Hamilton als teamgenoot George Russell kwamen er niet aan te pas in Spielberg. Op zaterdag kende ze al een dramatische Sprint Race en op zondag was het niet veel beter. Uiteindelijke finishte de Zilverpijlen als zevende en achtste, waarbij de P8 gereserveerd was voor Hamilton. Wie tijdens de race naar de boordradio's van de Brit luisterde, kon al snel de conclusie trekken dat Hamilton duidelijk niet lekker in zijn vel zat. Hij klaagde veel over andere coureurs die de track limits overschreden, maar was ook bijzonder kritisch op zijn auto.

Artikel gaat verder onder video

Hamilton had geen problemen aan W14

Na afloop van de Grand Prix verscheen Hamilton terneergeslagen bij de pers. Hij leek niet zo veel trek te hebben in alle vragen en reageerde dan ook kort op de vragen die hem werden voorgelegd. Toen hem gevraagd werd of er een probleem was met de W14, waardoor Hamilton slechts als achtste finishte, reageerde Hamilton ietwat geïrriteerd. "Eh, welke problemen? Er mankeerde niets aan de auto. De auto was prima", zo wordt hij geciteerd door Express. Waar lag het dan aan? Was het puur een gebrek aan performance? "Ja", zo klonk Hamilton kort maar krachtig.

Formule 1 kijk je al vanaf €5,42 per maand (jaarabonnement) bij F1 TV Pro. Klik hier!

Onder de indruk van McLaren

Hamilton moest het tijdens de race uiteindelijk afleggen tegen Lando Norris, met wie hij lange tijd in gevecht was. De coureur uit Stevenage was verrast door het tempo van zijn oud-werkgever. "Lando heeft het geweldig gedaan vandaag, McLaren was supersnel", zo zei hij. "Ik had niet verwacht dat ze zo snel zouden zijn als dat ze waren, maar tegelijkertijd had ik ook niet verwacht dat ze zo langzaam zouden zijn als wij."