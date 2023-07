Jan Bolscher

Peter Windsor vertelt in zijn analyse op zijn YouTube-kanaal verrast te zijn door de manier waarop Mercedes-teambaas Toto Wolff tijdens de Grand Prix van Oostenrijk tegen Lewis Hamilton praatte over de boordradio. Het heeft voor de analist een "zure nasmaak" achtergelaten.

De Grand Prix van Oostenrijk werd gewonnen door Max Verstappen, maar iets anders was na afloop onderwerp van gesprek: de een na de andere coureur kreeg een tijdstraf vanwege het overschrijden van de baanlimieten, terwijl s' avonds laatst zelfs de einduitslag nog deels op de schop ging. Lewis Hamilton was één van de coureurs die grote moeite had met het binnen de lijnen blijven. De Brit was regelmatig over de boordradio te horen met opmerkingen als: "Het lukt niet! De auto stuurt niet in." De zevenvoudig wereldkampioen behoorde tevens tot het groepje rijders dat na nieuw onderzoek van de wedstrijdleiding ver na afloop van de race werd teruggezet in de ranking, waardoor hij uiteindelijk als achtste werd gekwalificeerd. Een dag om snel te vergeten voor de 38-jarige coureur, maar Windsor steekt hem een hart onder de riem.

Zure nasmaak

"Op twee derde van de race kwam er een bericht van Toto Wolff en dat heeft voor mij een beetje een zure nasmaak achtergelaten", begint hij zijn analyse. "Lewis begon weer over de baanlimieten, maar hij kreeg een beetje eenzelfde soort reactie als [Charles] Leclerc in Canada. Alsof een schoolmeester tegen zijn pupil praat. Toto zei iets van: 'We weten dat de auto slecht is Lewis, kom op en rij de race.' Ik dacht: wow. Om zo tegen Lewis te praten... Deze man is een zevenvoudig wereldkampioen. Hij verdient wat meer respect dan dat. Het voelde een beetje ongemakkelijk om dat te horen, ik zou willen dat we het niet gehoord hadden."

Van zich afschudden

Windsor vervolgt: "Ik ben verrast. Als iets Lewis gek maakt zijn het dat soort dingen. Hij wil juist nú van het racen genieten, want er is niet heel veel anders te doen. Hij gaat niet winnen. De auto is niet heel goed en de Grand Prix van Groot-Brittannië komt eraan, zijn race om het zo te zeggen. Hij wil er op z'n minst van genieten, ook al rijdt hij in het middenveld. Maar als er zo tegen je gesproken wordt door je teambaas, is het niet heel leuk, toch? Misschien kan Lewis het van zich afschudden. Hij heeft al het andere van de afgelopen twee jaar van zich af geschud, heel indrukwekkend."