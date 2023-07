FIA past uitslag GP Oostenrijk aan: flinke straffen voor Hamilton, Sainz en De Vries

Lars Leeftink

De FIA heeft alle 1200 gevallen van track limits tijdens de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk inmiddels bekeken en heeft de definitieve uitslag bekendgemaakt. Er zijn als gevolg een paar nieuwe penalty's uitgedeeld, wat impact heeft op de uitslag en vooral de top tien van de race.

Voordat Aston Martin al een protest had ingediend, dat uiteindelijk werd goedgekeurd, was de FIA al bezig met het doorlopen van de 1200 gevallen van track limits tijdens de Formule 1 Grand Prix van Oostenrijk. Omdat dit na de race nog niet was afgerond, moest de FIA toegeven dat de uitslag van de race nog niet officieel was en er nog straffen en wijzigingen zouden volgen. De FIA heeft nu alles op een rijtje en heeft de straffen en de definitieve uitslag geopenbaard.

Straffen

Nadat de FIA alles had bekeken, bleek dat er tijdens de Grand Prix maar liefs 83 rondjes als niet geldig zijn verklaard vanwege track limits. Een paar daarvan waren nog niet meegenomen in de voorlopige uitslag die de FIA eerder naar buiten bracht. Yuki Tsunoda krijgt vijf seconden straf, Carlos Sainz, Lewis Hamilton, Alex Albon, Logan Sargeant en Pierre Gasly krijgen tien seconden straf, Nyck de Vries 15 seconden en Esteban Ocon zelfs 30 seconden.

Uitslag

Op basis van de tijdstraffen is de grootste verandering dat Sainz naar P6 zakt, Lando Norris naar P4 gaat en Fernando Alonso naar P5. Max Verstappen, Charles Leclerc en Sergio Perez dus P1 tot en met P3, met Norris, Alonso en Sainz daarachter op P4, P5 en P6. George Russell gaat naar P7, terwijl Hamilton zakt naar P8. Lance Stroll schuift op naar P9, terwijl Gasly terugvalt naar P10. Daarmee is de top tien, en daarmee de punten, dus duidelijk.

Albon blijft op P11, met daarachter Zhou, Sargeant, Ocon, Bottas, Piastri, De Vries, Magnussen en Tsunoda. Ocon zakt dus van P12 naar P14, terwijl De Vries van P15 naar P18 gaat en Tsunoda van P18 naar P20. Zhou schuift op van P14 naar P12. Zie de volledige en definitieve uitslag hieronder, samen met de tijdstraffen die de FIA heeft uitgedeeld.