'Verstappen of Hamilton niet de oplossing voor Ferrari', Acteurs nemen belang in Alpine | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Maandag 26 juni 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is raceweek en dus wordt er langzaam aan opgebouwd naar de Grand Prix van Oostenrijk. Vandaag werd echter wel bekend dat Ryan Reynolds en Rob McElhenney maar liefst 200 miljoen euro in het Franse Alpine gaan steken. Daarnaast schijnen er drie teams te zijn benaderd met een overnamebod van maar liefst 1 miljard dollar en Frédéric Vasseur legt uit waarom Max Verstappen of Lewis Hamilton niet de oplossing voor Ferrari zouden zijn. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Opvallend: Tsunoda wel naar Nürburgring, Verstappen mag nog steeds niet

Daar waar Max Verstappen direct een 'nee' te horen kreeg van Helmut Marko om een demoronde op de Nordschleife te rijden, mag Yuki Tsunoda wel deelnemen aan de Red Bull Formula. De Japanner zal in september achter het stuur van de Honda NSX GT3 EVO gaan kruipen. Hele artikel lezen? Klik hier

Bekende Hollywood-acteurs steken 200 miljoen euro in Alpine Racing

De Formule 1 is populairder dan ooit en het levert tegenwoordig ook nieuwe gezichten op die geïnteresseerd zijn in de koningsklasse van de autosport. Hollywood-acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney hebben het racevirus inmiddels ook te pakken en nemen met 200 miljoen euro een belang in bij het Franse Alpine. Hele artikel lezen? Klik hier

Problemen Ferrari liggen niet aan coureurs: "Verstappen of Hamilton aantrekken heeft geen zin"

Dat het 2023-seizoen een tussenjaar voor Ferrari gaat worden, daar begint het alleszins op te lijken. De renstal heeft met de SF-23 nog niet een overwinningsbolide weten te bouwen en teambaas Vasseur verwacht dat het aantrekken van Verstappen of Hamilton daar niets aan zou veranderen. Hele artikel lezen? Klik hier

Horner over opvallende keuze: "Veel mensen denken dat we flink op onze bek gaan"

Red Bull-teambaas Christian Horner legt uit wat voor een gewaagde keuze het is om Red Bull Powertrains op te starten. De motorafdeling werkt aan de power unit van 2026 en hoewel die motor zich nog niet heeft bewezen, verwacht de teambaas dat de concurrentie vooral hoopt dat het Oostenrijkse team gaat falen. Hele artikel lezen? Klik hier

'Drie teams benaderd met overnamebod van meer dan 1 miljard'

Volgens Auto Motor und Sport zijn er drie teams binnen de Formule 1 benaderd voor een overnamen. Hierbij werd er een bedrag van 1 miljard dollar op tafel gelegd, waarbij de teams vriendelijk zouden hebben bedankt. De sport wint alleen maar aan populariteit en dus zijn er talloze geïnteresseerden om mee te doen. Hele artikel lezen? Klik hier