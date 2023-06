'Drie teams benaderd met overnamebod van meer dan 1 miljard'

Jordy Stuivenberg

Maandag 26 juni 2023 14:40

De Formule 1 lijkt steeds interessanter te worden voor grote bedrijven en investeerders. De gemiddelde miljardair met een hobby blijkt echter niet aan te hoeven kloppen bij de meeste teams.

Je kunt de Formule 1 grofweg verdelen in twee categorieën: de fabrieksteams en de privéteams. In de eerste groep vallen teams als Ferrari, Mercedes, McLaren, Aston Martin en Alpine, in de tweede bijvoorbeeld Williams, Haas en Sauber (nu nog actief onder de naam Alfa Romeo). Red Bull valt daar een beetje tussenin: ze zijn geen autofabrikant, maar qua opzet wel ingericht als fabrieksteam. Privéteams moeten het qua financiering hebben van prijzengeld, sponsoren en (soms) betalende rijders en dat gaat niet altijd even makkelijk.

Dat lijkt overzichtelijk, maar is het niet altijd. Zo staat het Formule 1-team van Mercedes qua eigendomsstructuur los van de autofabrikant en heeft het dus ook andere aandeehhouders. Toto Wolff is voor 33 procent eigenaar van het team, net als INEOS en Daimler (het moederbedrijf van Mercedes). Ook McLaren ontvangt regelmatig investeringen, bijvoorbeeld uit verschillende oliestaten.

Flinke bedragen

Toch blijkt niet ieder team er happig op om miljardairs toe te laten tot het team. Volgens Auto Motor und Sport zijn drie teams het afgelopen jaar benaderd over mogelijkheden om de desbetreffende renstal (deels) over te nemen. In alle gevallen zouden de teams hierbij gewaardeerd zijn op meer dan 1 miljard dollar, dus het gaat niet om kinderachtige bedragen. Het Duitse medium weet echter dat de aanbiedingen bij deze drie teams van tafel zijn geveegd.

Het is niet duidelijk om welke renstallen het precies gaat, maar we hebben zo onze vermoedens. De afgelopen maanden kwam regelmatig ter sprake dat het team van AlphaTauri in de verkoop zou staan, terwijl dergelijke geruchten ook de ronde doen over Haas. Het zou zomaar kunnen dat Alpine het derde team is, maar dat de deal die eerder vandaag werd aangekondigd de uiteindelijke uitkomst is.