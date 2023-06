Bekende Hollywood-acteurs steken 200 miljoen euro in Alpine Racing

Jordy Stuivenberg

Maandag 26 juni 2023 08:45 - Laatste update: 10:58

Hollywood-acteurs Ryan Reynolds en Rob McElhenney ken je misschien al als de mannen achter de wederopstanding van de Britse voetbalclub Wrexham. Zij starten nu een nieuw project en investeren met Otro Capital en RedBird Capital liefst 200 miljoen euro in het Formule 1-team van Alpine.

De groep rond Reynolds (o.a. Deadpool) en McElhenney (o.a. It's Always Sunny in Philadelphia) neemt een belang van 24 procent in Alpine Racing, het moederbedrijf van het Formule 1-team. Daarmee wordt het team gewaardeerd op 833 miljoen euro. Alec Scheiner, mede-oprichter van Otro Capital, zal ook daadwerkelijk deel gaan uitmaken van het bestuur van Alpine Racing en is dus meer betrokken bij de dagelijkse gang van zaken.

RedBird is ook geen onbekende in de sportwereld. Ze zijn onder andere investeerder in de Fenway Sports Group, het bedrijf dat eigenaar is van Premier League-club Liverpool en de Boston Red Sox, een Amerikaans honkbal-team. RedBird heeft ook een meerderheidsbelang in de Franse voetbalclub Toulouse en het bedrijf kocht AC Milan in augustus voor 1,2 miljard euro.

100 races

Alpine Racing is gevestigd in Enstone en won onder de namen Renault en Benetton meerdere wereldtitels, voor het laatst in 2005 en 2006. Via het Mountain Climber-plan wil het team binnen 100 races (gerekend vanaf de start in 2022) weer meedoen om het wereldkampioenschap. Het bedrijf staat los van Alpine Racing SAS, de Franse tak die de motoren produceert in Viry-Châtillon. De motorentak is daarmee nog altijd volledig eigendom van Renault.

“Deze samenwerking is een belangrijke stap om onze prestaties op elk niveau te verbeteren”, liet Alpine-baas Laurent Rossi weten bij het bekendmaken van de deal. “De investeerders zijn internationale spelers met een sterke reputatie in de sport. We kunnen hun expertise gebruiken om onze media- en marketingstrategie een boost te geven en dat is essentieel om de sportieve prestaties op lange termijn te verbeteren.”

Opnieuw investeren

Alpine gaat het geïnvesteerde bedrag gebruiken om het team verder te versterken. “De opgehaalde investering zal opnieuw geïnvesteerd worden in het team, zodat we de voortgang van ons Mountain Climber-plan kunnen versnellen. Het doel is om de topteams bij te halen met de modernste faciliteiten en apparatuur”, zo sluit Rossi zijn uitleg af.