Opvallend: Tsunoda wel naar Nürburgring, Verstappen mag nog steeds niet

Jordy Stuivenberg

Maandag 26 juni 2023 12:54 - Laatste update: 12:56

Yuki Tsunoda komt ook in actie tijdens Red Bull Formula op de Nordschleife. Dat is opvallend nieuws, omdat Max Verstappen ook graag een rondje door de Groene Hel wilde rijden, maar geen toestemming kreeg van Dr. Helmut Marko.

Red Bull Formula werd eerder deze maand aangekondigd en we krijgen daar in ieder geval Sebastian Vettel en Daniel Ricciardo te zien in oude Red Bull F1-wagens. Verstappen liet daarop direct weten dat hij er ook graag bij zou zijn op de Nürburgring: het liefst in een Formule 1-bolide, maar een kans achter het stuur van een GT3-bolide zou hij ook niet afslaan. Marko vond dat plan echter veel te gevaarlijk.

Artikel gaat verder onder video

Des te opvallender is het nieuws dat Tsunoda wel naar Duitsland afreist en achter het stuur kruipt van een Honda NSX GT3 EVO. Wellicht is de Japanner iets eenvoudiger te overtuigen van het feit dat hij het rustig aan moet doen, waar Verstappen waarschijnlijk een poging zou doen om alle ronderecords aan flarden te rijden. Dat gaan we zien op 9 september, als het evenement plaatsvindt.

Tsunoda zelf heeft er in ieder geval zin in, al kent hij de Nürburgring tot nu toe alleen virtueel. “Ik heb er nog nooit gereden, dus ik kijk erg uit naar het evenement in september. Ik kan niet wachten om in de Honda NSX GT3 Evo te stappen, een geweldige auto. De Nordschleife is daarnaast een legendarisch circuit, ook al heb ik het alleen ervaren in Gran Turismo. Dat was al genieten.”