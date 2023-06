Remy Ramjiawan

Maandag 26 juni 2023 18:34 - Laatste update: 18:43

Voor Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur zou het aantrekken van Max Verstappen of Lewis Hamilton niet de oplossing zijn. De renstal uit Maranello leek begin 2022 weer helemaal terug te zijn, maar dat seizoen viel uiteindelijk door technische problemen en fouten, in het water. Ook in 2023 gaat het niet veel beter en inmiddels heeft de renstal het concept van de auto helemaal omgegooid.

Hoewel Charles Leclerc in Azerbeidzjan nog tot twee keer toe een pole position wist te pakken en een podiumplek wist te verzilveren, heeft het Italiaanse team in 2023 verder weinig reden tot juichen gehad. De renstal heeft met Vasseur een nieuwe teambaas aan het roer staan en de Fransman wijst bij Sky Sports F1 vooral naar de interne problemen. Het aantrekken van een coureur van het kaliber Verstappen of Hamilton zou in zijn ogen niet direct effect hebben.

'Voegen die wel wat toe?'

Vasseur gelooft in het traject van Ferrari, hoewel dat op dit moment niet direct zijn vruchten afwerpt. "Er zijn een hoop grote namen in Formule 1. Ik krijg vaak de vraag over Max, Lewis, goede engineers en ga zo maar door. Natuurlijk zou je dat willen, maar uiteindelijk werkt het niet zo. Je moet de zwakke punten begrijpen en vanuit daar stap voor stap verbeteren. Ik vraag me af of grote namen, die niet vanaf de start betrokken zijn bij het Formule 1-project. Voegen die wel wat toe?", zo vraagt de teambaas zich af.

'Dat zou te lang duren'

Toch heeft het Italiaanse team in het verleden vaak oud-kampioenen naar het team gehaald, zodat het kunstje daar herhaald kan worden. Dat avontuur was echter niet altijd succesvol en daar kan Fernando Alonso, maar ook Sebastian Vettel alles over vertellen. Volgens Vasseur laat de impact van het aantrekken van een oud-kampioen nog altijd even op zich wachten en die tijd heeft Ferrari simpelweg niet. "Als ze zich aansluiten bij het team en vervolgens van alles willen veranderen, dan praat je over twee tot drie jaar. Dat zou te lang duren."