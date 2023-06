Jordy Stuivenberg

Zondag 25 juni 2023 21:45

Verstappen kost Hamilton 15 miljoen per jaar en vrouw Pérez zorgt voor rumoer | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op deze raceloze zondag 25 juni viel er toch genoeg te bespreken. Zo kwam Jos Verstappen in actie in de Ypres Rally, kwam naar buiten dat Mercedes niet zo vrolijk wordt van de eisen van Lewis Hamilton en gooide de vrouw van Sergio Pérez olie op het vuur in het relletje rond actrice Claire Holt. Mocht je vandaag vooral in de zon gezeten hebben, dan is dit je kans om weer helemaal op de hoogte te raken van het laatste nieuws. Je leest het in de GPFans Recap van zondag 25 juni.

Jos Verstappen 13e in Ypres Rally na twee lekke banden: "Dat was domme pech"

Jos Verstappen nam dit weekend deel aan de Ypres Rally, onderdeel van het Belgisch kampioenschap rally. De coureur van Verstappen.com Racing kwam niet verder dan de dertiende plaats, omdat hij tot twee keer toe tijd verloor door een lekke band. Desondanks spreekt de 51-jarige coureur van een leerzame ervaring. Lees er hier alles over.

'Wereldtitels Verstappen kosten Hamilton 15 miljoen per jaar, Brit wil clausule uit contract'

Lewis Hamilton is volop in onderhandeling met Mercedes over een contract voor 2024 en daarna. De Brit zit vooral in zijn maag met een clausule in zijn huidige verbintenis. Hij krijgt namelijk 15 miljoen pond uitbetaald als hij wereldkampioen wordt en dat is door Max Verstappen al twee jaar niet gelukt. Hamilton wil daarom van de bonus af en wil 15 miljoen pond aan zijn vaste salaris toevoegen. Of Mercedes het daarmee eens is lees je hier.

Windsor filosofeert over duel Hamilton/Verstappen in RB19: "Schat Max in als sterkere rijder"

Stel: Max Verstappen krijgt Lewis Hamilton als teamgenoot en de heren stappen allebei in de Red Bull RB19, wie is er dan de snelste? Volgens journalist Peter Windsor zou Verstappen de zevenvoudig wereldkampioen te grazen nemen, al is het maar omdat hij zo’n goede relatie heeft met het team. Daar kan Hamilton nooit tegenop. Lees het hele artikel hier.

Vrouw van Pérez steunt actrice Holt na opmerkingen over "humeurige baby" Verstappen

Actrice Claire Holt baalt ervan dat Max Verstappen vrijwel elke race wint en haalt flink uit naar de regerend wereldkampioen. Hij zou zich tegenover teamgenoot Sergio Pérez als een baby gedragen. Holt kreeg er vervolgens flink van langs op social media, maar kreeg wel een like van de vrouw van Checo. Broeit er wat binnen Red Bull? Lees hier meer.

Krack hoopt ware snelheid Red Bull te zien: "Daar kijken we eigenlijk naar uit"

Aston Martin-teambaas Martin Krack denkt dat we de ware snelheid van Red Bull nog niet hebben gezien, maar dat de Europese wedstrijden van de komende weken meer duidelijkheid gaan geven. Dan komt zijn team ook te weten of het harde werk van de afgelopen maanden vruchtbaar of vruchteloos is geweest en hoe groot het verschil met de klassementsleiders precies is. Lees hier zijn analyse.

Zorgen over positie De Vries bij Lammers: "Als je niet presteert, lig je eruit"

Nyck de Vries ligt onder vuur en ook in de NOS Formule 1-podcast willen Jan Lammers en journalist Louis Dekker niet langer ontkennen dat de tijd begint te dringen. De coureur van AlphaTauri kan wel een goed resultaat gebruiken, zowel om zijn critici stil te krijgen als om zijn team vooruit te helpen in het kampioenschap. Lees het volledige artikel hier.