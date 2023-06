Jordy Stuivenberg

Zondag 25 juni 2023 19:00

De Grand Prix van Zandvoort kan weleens op een doorslaggevend moment komen voor Nyck de Vries. De Nederlander hoopt na de zomerstop zijn eerste thuisrace te rijden, maar de kritiek op de coureur van AlphaTauri is nog allerminst verstomd. In de NOS Formule 1-podcast is het onderwerp van gesprek dan ook of De Vries er in Zandvoort nog wel bij is.

Presentatrice Dionne de Graaff gooit de knuppel in het hoenderhok met de vraag waar het aan scheelt bij De Vries: twijfelt hij, is hij niet zeker van zijn zaak? De Nederlander plaatste in Montréal een mislukte inhaalpoging bij Kevin Magnussen en dat komt hem in de podcast op kritiek te staan van Jan Lammers. “Het moeilijkste voor Nyck is om gewoon die pitstraat uit te rijden en door zijn vizier naar de eerstvolgende bocht te kijken. De media, waaronder wij, volgen zijn acties. Maar we maken ‘m niet. Dus houd je focus, doe je ding en blijf bij jezelf.”

De Graaff bespreekt vervolgens met Lammers en journalist Louis Dekker hoe groot de kans is dat De Vries er in Zandvoort niet meer bij is. Lammers: “Dat is geen stelling waar ik in mee wil gaan. Ik wil daar niet in meedoen, dat vind ik niks. Ik hoop voor iedereen op het beste en ook voor Nyck. Het zit erin, alleen moeten we hopen dat het eruit komt. We weten wel dat de Formule 1 en Red Bull genadeloos zijn. Als je niet presteert, lig je eruit. Dus hij moet gaan presteren.”

Dekker spreekt een stuk openlijker over zijn twijfels wat betreft De Vries en denkt dat Red Bull zijn contract zomaar eerder kan beëindigen. “Ik heb hier eerder gezegd dat hij een contract heeft en het jaar dus wel afmaakt. Maar dat durf ik niet meer te zeggen. Het gaat te vaak fout. Door het succes van Alex Albon (hij werd 7e in Canada, red.) staat AlphaTauri nu tiende en laatste. Dat kost miljoenen. Als een coureur geen punten pakt, maar miljoenen kost, dan is het snel gedaan.

“Ik vind het heel akelig om te zeggen, maar Zandvoort is de eerste race na de zomer. In de zomerstop kijken de teams naar wat ze volgend jaar gaan doen. De opvolger van De Vries kennen we ook al: Liam Lawson uit Nieuw-Zeeland. Die staat te trappelen, kan er zo in en heeft al een licentie. Het moet nu wel ophouden, de tijd is heel erg aan het tikken.”