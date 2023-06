Jordy Stuivenberg

Zondag 25 juni 2023 19:50

Peter Windsor denkt dat Max Verstappen er vrij eenvoudig in zou slagen om Lewis Hamilton te kloppen, mocht de situatie zich ooit voordoen dat de Brit de overstap maakt naar Red Bull. De voormalig teammanager van Williams en journalist denkt dat niemand de relatie tussen Verstappen en zijn team kan verstoren.

Windsor werkte in de jaren ‘80 en ‘90 voor teams als Williams en Ferrari, maar is in de jaren daarna voornamelijk werkzaam geweest als journalist. Op YouTube beantwoordt hij regelmatig de vragen van fans en deze keer wilde een volger weten wie er sneller zou zijn in de RB19: Verstappen of Hamilton. “Om dat te laten gebeuren, zou Lewis naar Red Bull moeten overstappen. In die situatie schat ik Max in als de sterkere rijder, omdat hij een geweldige relatie heeft met Adrian Newey en Christian Horner. Max weet behoorlijk goed hoe het brein van Newey werkt”, zo begint hij zijn antwoord.

Artikel gaat verder onder video

“Lewis zal zich ongetwijfeld veel beter voelen in de auto dan nu bij Mercedes. Misschien kwalificeert hij hier en daar ook een of twee tienden sneller dan Max, maar over het hele seizoen genomen, denk ik dat het onmogelijk is om de combinatie Verstappen/Newey te verslaan”, vervolgt Windsor zijn analyse van de kwaliteiten van Verstappen. “Het is als Jim Clark en Colin Chapman. Je moet niet alleen een heel snelle rijder neerzetten. Je ziet het aan Pérez, die wat gefrustreerd begint te raken en aan Daniel Ricciardo, die Red Bull verliet vanwege de sterke relatie tussen Verstappen en het team.”

Windsor verwacht ook niet dat iets of iemand de band tussen Verstappen en de mensen bij Red Bull kan verstoren. De Brit stelt dat coureur en team elkaar volledig begrijpen. “Ze hebben niet veel woorden nodig om duidelijk te maken wat ze denken. Adrian kijkt naar de auto en weet dan al wat hij moet doen. Max weet wat hij kan in de auto en hoe hij er alles uit kan halen. Dat kun je niet van de ene op de andere dag overdoen met een andere coureur. We moeten ervan genieten, want wat zij doen is briljant.”