Zondag 25 juni 2023 14:05 - Laatste update: 14:19

Claire Holt, de actrice bekend van onder meer The Vampire Diaries baarde deze week opzien met haar uitspraken over Max Verstappen. Nu lijkt ze steun te hebben gevonden van niemand minder dan Carola Martínez, de vrouw van Sergio Pérez.

Holt beantwoordde vragen van fans in een Instagram-story, waaronder over of ze Formule 1 kijkt. Daarop reageerde ze: "Ik hou ervan, maar ik ben het zat dat Max steeds alles wint. Ook denk ik dat hij een humeurige baby is en ik hoop dat Checo [Sergio Pérez] hem inmaakt." Fans van Verstappen waren hier uiteraard niet van gediend. Na haar uitspraken besloot ze op een aantal comments te reageren. In een video die ze postte op haar Instagram-story zei ze het volgende. "Ik kan niet stoppen met lachen over het feit dat jullie het zo serieus nemen dat ik hem een humeurige baby noemde," waarna ze moet lachen. "Ik sta achter wat ik zei. Pérez is een fantastische teamgenoot geweest voor Verstappen. Wat hij hem heeft aangedaan, is het gedrag van een baby."

Steun van vrouw van Pérez

Het is niet helemaal duidelijk waar Holt precies op doelde, toen ze het had over wat Verstappen Pérez "heeft aangedaan". Het zou te maken kunnen hebben met de actie van Verstappen tijdens de Grand Prix van São Paulo van vorig jaar, toen de Nederlander besloot een teamorder van Red Bull Racing te negeren en Pérez, die streed om P2 in het kampioenschap met Charles Leclerc, er niet langs te laten, omdat de Mexicaan expres zou zijn gecrasht tijdens de kwalificatie in Monaco eerder dat jaar. Hoe dan ook, Holt krijgt niet alleen kritiek, maar ook juist steun. De actrice heeft dat laatste nu ook gekregen van de vrouw van Pérez, Carola Martínez. Die heeft de Instagram-post van Holt namelijk geliket.

