Zondag 25 juni 2023 13:01 - Laatste update: 13:44

Charles Leclerc maakt momenteel een seizoen mee waar hij niet tevreden over kan zijn. De Ferrari-coureur heeft nog maar één podium achter zijn naam staan na acht wedstrijden, vanwege de tegenvallende pace van de SF-23. Tijdens dit vrije weekend tussen de Grands Prix in Canada en Oostenrijk, werd Leclerc gespot bij zijn eigen kartfabrikant waar hij aan een van zijn monteurs allerlei problemen uitlegde.

De Monegask ligt nu zevende in de tussenstand met 54 punten. In Bahrein en Australië viel hij uit en tussendoor werd hij zevende in Saoedi-Arabië waar hij een gridstraf had gekregen. In Azerbeidzjan pakte Leclerc pole position, maar moest zijn meerdere erkennen in de Red Bulls van Sergio Pérez en Max Verstappen. Op de straten van Miami en Monaco werd hij zevende en zesde, respectievelijk, voor een puntloos resultaat in Spanje. In Canada werd hij vierde na een inhaalrace vanaf P4. Ondertussen heeft Max Verstappen, waarmee Leclerc begin vorig jaar nog mee om de titel strijdt, bijna vier keer zoveel punten na zes zeges en twee tweede plaatsen.

Red Bull ligt erg ver voor

Nabij Monza in Italië heeft Charles Leclerc zijn eigen kartbedrijf opgericht, CL Charles Leclerc. Daar klaagde hij tegenover een van zijn monteurs over de staat van Ferrari in de Formule 1: "We hebben het vooral lastig met de aerodynamica. We nemen wat nieuwe dingen mee en daarmee gaan we de goede kant op, maar Red Bull ligt erg ver voor." De 25-jarige legde ook uit dat de Red Bulls goed omgaat met de banden en meteen kunnen pushen, iets wat voor hem niet mogelijk lijkt te zijn in de Ferrari.

Therapeut

Terwijl Leclerc zijn hart aan het luchten was, luisterde de monteur aandachtig. Fans op sociale media noemde de monteur dan ook zijn nieuwe "therapeut". Ook werd gesuggereerd dat hij vaker dit soort sessies nodig had waar hij zijn hart kon luchten, omdat hij zo gestrest zou zijn.