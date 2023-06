Schumacher wil dat Leclerc vertrekt bij Ferrari: "Aston Martin sterke kandidaat"

Jordy Stuivenberg

Ralf Schumacher gelooft dat Charles Leclerc maar beter op zoek kan naar de uitgang bij Ferrari. De Duitser stelt dat Aston Martin een betere bestemming zou zijn voor de Monegask, aangezien Ferrari er ook dit jaar een potje van maakt.

Aston Martin lijkt op dit moment de voornaamste uitdager van Red Bull Racing, met Mercedes kort daarachter. Dat terwijl Ferrari het afgelopen seizoen begon met meerdere zeges. Zowel de betrouwbaarheid als de tactische vaardigheden van het team lieten daarna te wensen over en sindsdien moet Leclerc het doen met een sporadische podiumplaats. Leclerc ligt tot het einde van 2024 vast, maar is daarna vrij om zijn vleugels uit te slaan.

Leclerc zit natuurlijk in een lastig parket, aangezien hij onderdeel was van het opleidingsteam van Ferrari. In zekere zin heeft hij zijn Formule 1-debuut dus te danken aan het team uit Maranello. Toch zou hij er volgens Schumacher goed aan doen naar andere mogelijkheden te kijken. “Tot dusver waren alleen Mercedes en Red Bull betere opties”, vertelde Schumacher tegenover Sky Duitsland. “Mercedes lijkt weg te vallen, want ik ga ervan uit dat Hamilton daar blijft. Ik zie ook Aston Martin als een sterke kandidaat, want zij moeten ook om zich heen gaan kijken. Fernando Alonso heeft echter nog een contract voor na dit seizoen.”

De suggestie van Schumacher was een jaar geleden ongetwijfeld weggelachen. Toen won Leclerc de Grand Prix van Oostenrijk, terwijl Aston Martin negende stond met 18 punten. Het Britse team staat nu derde in het wereldkampioenschap met 154 punten, tegenover Ferrari op P4 met 122 punten.