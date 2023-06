Remy Ramjiawan

Zondag 25 juni 2023 08:03 - Laatste update: 08:53

De concurrentie van Red Bull Racing vermoedt dat het Oostenrijkse team nog steeds niet het achterste van hun tong heeft laten zien met de RB19. De sport is in de afgelopen races op semi-stratencircuits geweest en nu komt het Europese programma eraan. Aston Martin-teambaas Mike Krack kijkt daar naar uit, want hij verwacht dat de ware snelheid van de RB19 dan wel te bespeuren is.

Hoewel het Oostenrijkse team nog een flinke overmacht heeft op de concurrentie, is de verwachting dat dit in de loop van het seizoen een stuk minder groot zal worden. Op stratencircuits zat Aston Martin wel een stuk dichter bij op de snelheid van de Red Bull's en Krack hoopt binnenkort de ware snelheid te gaan zien. Bij RaceFans legt de teambaas van Aston Martin het uit.

Updates werken

Tijdens de Grand Prix van Spanje leek Meredes sterker dan Aston Martin, maar Krack ziet dat als een incident. "Nee, ik maak me geen zorgen, want ik denk dat we hebben gezien dat de laatste upgrades lijken te werken. Er komen nu wat circuits aan waar je veel hogesnelheidsbochten hebt, en ik denk dat we onze auto hebben verbeterd in hogesnelheidsbochten, waar we er misschien niet zoveel van hebben [in Montreal]", zo vertelt hij.

Ware kracht Red Bull

De renstal uit Silverstone heeft met Fernando Alonso een coureur die het maximale eruit kan halen. De tweevoudig kampioen heeft dit jaar veelvuldig op het podium gestaan, al ontbreekt er nog een overwinning. Daarvoor moet Aston Martin de snelheid van Red Bull gaan overklassen, maar die hebben we nog niet gezien volgens Krack. "Dus eigenlijk kijken we ernaar uit. Want op zulke circuits denk ik dat we ook de ware kracht van de Red Bull zullen zien, en het betekent ook dat we een betere indicatie hebben van hoe ver we zijn", aldus de teambaas van Aston Martin.