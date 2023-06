Jos Verstappen 13e in Ypres Rally na twee lekke banden: "Dat was domme pech"

Jordy Stuivenberg

Zondag 25 juni 2023 16:30

Jos Verstappen heeft de Ypres Rally afgesloten als dertiende. De 51-jarige Nederlander verscheen aan de start met co-piloot Renaud Jamoul, maar slaagde er mede vanwege twee lekke banden niet in door te stoten naar de top 10.

Verstappen rijdt dit jaar meerdere wedstrijden van het Belgian Rally Championship, waarvan ook de ronde in Ieper onderdeel is. Het weekend van Verstappen begon op vrijdag, waarbij hij zijn Verstappen.com Racing Skoda Fabia RS Rally2 over proeven stuurde met namen als Westouter en Kemmelberg. De Ypres Rally is een waar begrip in België, maar Verstappen voelde dat hij tekortkwam op de smalle weggetjes, die hij niet zo goed kende.

Artikel gaat verder onder video

“We begonnen de eerste proeven wat onwennig, omdat we deze proeven nog niet kennen”, laat hij weten aan Verstappen.com. In de derde proef kreeg hij voor het eerst te maken met een lekke band. “Dat was domme pech, waarbij we veertig seconden hebben verloren. Jammer, maar het is niet anders. De tweede keer dat we over de proeven kwamen, ging het beter. We komen in ons ritme. We hebben de auto ook iets anders afgesteld, waardoor het beter ging.”

Nog een lekke band

Verstappen noteerde op vrijdag een zesde tijd in zijn beste proef, maar in het algemeen klassement zat er niet meer in dan P12 na het eerdere tijdverlies. Ook op zaterdag reed hij helaas lek, waardoor het niet lukte om terrein goed te maken. Sterker nog: de benodigde bandenwissel kostte hem bijna drie minuten. “Na twee lekke banden heb ik de rally gelukkig alsnog uit kunnen rijden. Een goede klassering zat er daardoor niet in, dus op zaterdag heb ik geen risico genomen. De rally hier in Ieper is moeilijk, zeker als je zoals ik niet uit deze streek komt. De proeven zijn echt lastig. Maar het ging steeds beter en ik heb weer veel ervaring kunnen opdoen.”