Alonso vergelijkt zijn vader met Jos Verstappen, KPN biedt F1 aan zonder abonnement | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Zaterdag 24 juni 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vandaag kwam er weer het één en ander naar buiten. Zo trok tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso de vergelijking tussen zijn eigen vader en Jos Verstappen. Liet KPN weten dat er inmiddels een mogelijkheid is om de Formule 1 te kijken, zonder een abonnement bij Viaplay te nemen en voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore is niet te spreken over de huidige vorm van Sergio Pérez. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen 'haat' vergelijking met Senna: "Wel trots dat ik hem heb geëvenaard"

Max Verstappen heeft in Canada zijn 41e zege weten te pakken en is daarmee op gelijke hoogte met Ayrton Senna gekomen. De vergelijkingen zijn de afgelopen week al flink getrokken, maar voor de Nederlander is dat allemaal niet nodig. Ook hij wijst naar andere tijden en haat eigenlijk de vergelijking. Hele artikel lezen? Klik hier

KPN maakt het mogelijk om F1 te kijken zonder Viaplay-abonnement

Wie de Formule 1 wil bekijken zonder een abonnement op Viaplay te nemen, zit bij KPN goed. De provider komt namelijk met een alternatief op het maandelijkse abonnement, al kan dat oplopen in de kosten. Toch biedt de provider het als alternatief aan op de huidige abonnementsvormen. Hele artikel lezen? Klik hier

Alonso vergelijkt zijn vader met Jos Verstappen: "Totaal geen racetalent"

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso trekt de vergelijking met Max Verstappen en zijn vader Jos. Daar waar Jos 'The Boss' er alles aan deed om Verstappen junior in de Formule 1 te krijgen, was de vader van Alonso juist van mening dat het racevirus weer over zou gaan bij de Spanjaard. Dat pakte allemaal iets anders uit. Hele artikel lezen? Klik hier

Hülkenberg nodigt wereldkampioen uit voor exclusief Whatsapp-groepje

Nico Hülkenberg is naast zijn activiteiten bij Haas ook nog beheerder van een exclusief Whatsapp-clubje. De Duitser heeft namelijk een Whatsapp-groep met allerlei bekende sporters en daar zou hij graag nog een befaamde wereldkampioen aan willen toevoegen. Hele artikel lezen? Klik hier

Briatore hard in oordeel over Pérez: "Auto is snel, maar coureur moet ook leveren"

Voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore heeft het 2023-seizoen van Sergio Pérez ook gezien en is van mening dat de Mexicaan er echt wel een schepje bovenop moet gaan doen. 'Checo' beschikt in zijn ogen over topmateriaal en nu moet hij gaan leveren. Hele artikel lezen? Klik hier