Alonso vergelijkt zijn vader met Jos Verstappen: "Totaal geen racetalent"

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 24 juni 2023 11:00

We kennen allemaal het verhaal van Jos Verstappen, die alles opzij zette om Max de fijne kneepjes van het vak te leren. Ook het verhaal van Lewis en Anthony Hamilton is bekend. Maar hoe beïnvloedde José Luis Alonso de loopbaan van zoon Fernando?

De Grand Prix van Canada werd verreden op vaderdag en dus kregen Verstappen, Alonso en Hamilton na afloop de vraag hoe belangrijk hun vaders zijn geweest in de successen die ze hebben behaald. Waar Jos en Anthony dag en nacht bezig waren met hun zoons, was dat bij José net even anders, zo vertelde Alonso tijdens de persconferentie in Canada.

Artikel gaat verder onder video

“Mijn vader is in dat opzicht anders. Hij heeft geen talent om te racen. Hij heeft me dingen geleerd op een andere manier en over andere dingen in het leven. Hij zag niet voor zich dat ik ooit professioneel coureur zou kunnen worden. Ja, ik racete in karts, maar hij dacht dat dat allemaal snel voorbij zou zijn. Hij dacht dat mijn leven compleet anders zou lopen. Hij wilde vooral dat ik met beide benen op de grond zou blijven staan, omdat het moeilijk te geloven was dat ik de Formule 1 zou kunnen halen. Dat is het mooie van ons verhaal.”

Alonso krijgt bijval van Hamilton, die al op jonge leeftijd met zijn vader langs de circuits trok. “De ultieme droom is altijd om te worden zoals je vader. Ik wil ook zijn zoals mijn vader. Hij heeft alles opgeofferd voor me, daarom zit ik hier. Ik blijf doorgaan om hem trots te maken. Ik weet hoe moeilijk het voor hem geweest is, want we hebben het samen doorstaan.”