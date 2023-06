Lars Leeftink

Zaterdag 24 juni 2023

Max Verstappen heeft toegegeven dat hij er niet van houdt om coureurs van verschillende generaties met elkaar te vergelijken nadat hij zondag in Canada het aantal overwinningen van Ayrton Senna (41 zeges) evenaarde.

De Nederlander, die de sport de afgelopen jaren heeft gedomineerd, toonde opnieuw zijn dominantie op het Circuit de Gilles Villeneuve en reed weg richting zijn zesde overwinning van 2023. Hij heeft tot nu toe maar twee races tijdens dit seizoen niet als winnaar afgesloten, en toen werd hij in beide gevallen tweede. Zijn zege in Canada betekende tevens de honderdste zege voor Red Bull als team sinds hun debuut in 2005. Red Bull-adviseur Helmut Marko is ervan overtuigd dat hij gelijk heeft gekregen over zijn bewering van een paar jaar geleden dat Verstappen net zo goed is als Senna.

Verstappen 'haat' vergelijking met Senna

Verstappen bagatelliseerde de discussie echter en hield vol dat het zinloos is om coureurs uit verschillende tijdperken te vergelijken. "Ik haat het om verschillende generaties te vergelijken", zei hij in de persconferentie na de race in Canada. Na zijn succes tijdens het achtste raceweekend van het seizoen mikt Verstappen op zoveel mogelijk overwinningen terwijl hij de dominante coureur van de sport wil blijven. Zijn focus ligt echter niet bij het veroveren van records, maar het veroveren van zeges en kampioenschappen.

Verstappen over Senna

Toch is hij wel vereerd om op gelijke hoogte te staan en de komende paar races over Senna heen te gaan. "Van mijn kant kan ik alleen maar zeggen dat, toen ik een klein kind was, ik in karts reed en ik ervan droomde om een Formule 1-coureur te worden. Dus op gelijke hoogte staan met Ayrton is natuurlijk iets ongelooflijks. Daar ben ik trots op, maar ik hoop natuurlijk dat het hier niet stopt. Ik hoop dat we nog meer races kunnen blijven winnen."