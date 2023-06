KPN maakt het mogelijk om F1 te kijken zonder Viaplay-abonnement

Jordy Stuivenberg

Zaterdag 24 juni 2023 13:00 - Laatste update: 13:01

KPN gaat klanten de mogelijkheid bieden om Formule 1 te kijken zonder Viaplay-abonnement door per race een dagkaart aan te bieden. Dat klinkt als goed nieuws, ware het niet dat je er best flink voor moet betalen.

Viaplay is de Nederlandse rechtenhouder als het gaat om het uitzenden van de Formule 1. Je kan de koningsklasse van de autosport dus alleen volgen met een abonnement van de streamingdienst of via F1 TV Pro. Bij Viaplay zelf betaal je daar op dit moment 15,99 euro voor en kun je ook voetbal, darts en allerlei films en series streamen. De maandprijs is echter al meerdere keren verhoogd, dus het is voor te stellen dat je niet aan een abonnement wilt vastzitten.

KPN komt nu als eerste provider met een derde manier om een Grand Prix te bekijken. Zij gaan de races via Viaplay onder de noemer ‘pay per view’ aanbieden. Je betaalt daar dus geen vast bedrag per maand, maar alleen voor de races die je daadwerkelijk wilt bekijken. Dit is een eenmalige aanschaf, die vooral interessant lijkt voor mensen die slechts af en toe een race willen zien.

12 euro per race

Je kunt de dagpas aanschaffen via het TV-kastje van KPN zelf. Zij vragen hiervoor 12 euro per race, dus dat is alleen aantrekkelijk als je een handvol wedstrijden per jaar wilt zien. Kijk je meer dan twee keer per maand, dan is een vast abonnement immers alsnog goedkoper. Het bedrag wordt na het aanschaffen van de dagpas opgeteld bij je maandelijkse factuurbedrag en hierna stelt KPN kanaal 290 open om de race live te volgen.

Viaplay ligt de laatste tijd weer behoorlijk onder vuur. In financieel opzicht zou het Zweedse bedrijf er een potje van maken, met behoorlijke verliezen en een kelderende beurskoers tot gevolg. In Nederland zou het platform wel naar behoren presteren, met voldoende abonnees om in financieel opzicht niet in de problemen te komen.