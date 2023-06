Jordy Stuivenberg

Zaterdag 24 juni 2023 08:45

Sergio Pérez leek eerder dit jaar een serieuze uitdager voor Max Verstappen in de titelstrijd, maar inmiddels lijkt de Mexicaan een dergelijk succes op zijn buik te kunnen schrijven. Is hij wel uit het juiste hout gesneden om wereldkampioen te worden?

Nee, zo luidt het antwoord van voormalig Renault-teambaas Flavio Briatore. De Italiaan hielp Fernando Alonso en Michael Schumacher aan twee wereldtitels, dus je zou denken dat hij weet wat een rijder nodig heeft om kampioen te worden. Pérez kan het gevecht met Verstappen simpelweg niet aan, zo heeft Briatore laten weten in gesprek met de Italiaanse krant Il Riformista.

“Verstappen was in Canada weer oppermachtig, zoals gebruikelijk. Zijn teamgenoot Checo Pérez zat er ver achter. Daarmee hebben we opnieuw kunnen zien dat niet alleen de auto goed moet zijn, maar dat de coureur zelf ook in staat is om te leveren”, zo verwijst hij naar de tegenvallende prestaties van Pérez, die nu 69 punten achterstand heeft op Verstappen en de hete adem van Alonso in zijn nek voelt.

Pérez is het er zelf overigens niet mee eens dat hij niet snel genoeg is. Hij zou problemen ondervinden met het rijgedrag van de RB19. “Ik heb problemen bij het remmen”, wordt hij geciteerd door Diario Sport. “Ik moet met het team aan het werk om te zien wat er gebeurt. Maar mentaal voel ik me sterk. Ik zit niet in een tunnel van negativiteit. Ik kom zeker terug, ik kom door deze lastige fase.”