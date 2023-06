Viaplay blijft het in Nederland aardig doen, Vettel kruipt achter het stuur van de Red Bull | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Woensdag 14 juni 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het komende weekend staat de Grand Prix van Canada op het programma en in aanloop naar de race op het Circuit Gilles Villeneuve valt er genoeg te zeggen en te schrijven. Vanuit Viaplay, dat de laatste tijd wereldwijd niet een al te beste tijd doormaakt, blijkt dat het in Nederland wél gaat zoals men het gehoopt had. Toto Wolff liet daarnaast blijken niet helemaal blij te zijn met het goede niveau wat Max Verstappen op dit moment laat zien, terwijl Red Bull op zijn beurt leuk nieuws wist te melden over Sebastian Vettel.

Artikel gaat verder onder video

Viaplay blijft het in Nederland dankzij F1 aardig doen: "Levert voldoende op"

Volgens Jim Leeuw, tv- en video-expert bij mediabureau Wavemaker, staat Viaplay er in Nederland niet per se zo slecht voor als momenteel in algemene zin het geval is. Het loopt op internationaal gebied momenteel bij de streamingdienst namelijk alles behalve goed. De afgelopen weken werd duidelijk dat Viaplay 60% van zijn beurswaarde verloor en de waarde van het bedrijf enorm naar beneden ging. De verwachtingen van de leiding van Viaplay liggen nu niet meer zo hoog als voorheen het geval was, mede ook omdat het zelf moet toegeven dat het momenteel niet heel goed gaat. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Wolff over dominantie Red Bull: "Verstappen van ander niveau, maakt mij boos"

Toto Wolff wordt 'boos' van het feit dat Max Verstappen zo dominant was in 2022 en hier in 2023 geen verandering in is gekomen. Vooral het gegeven dat hij er met Mercedes tot nu toe weinig aan kan doen, geeft Wolff geen fijn gevoel. De hoop is bij de Oostenrijker wel toegenomen na de upgrades die in Barcelona hun werk deden, maar desondanks blijft de teambaas van Mercedes voorzichtig. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Russell ziet minder agressieve Verstappen: "Hij zit niet meer in die positie"

Volgens George Russell is er een duidelijk verschil te zien tussen de Max Verstappen die tussen 2016 en 2020 in de Formule 1 reed en de Verstappen die nu al drie jaar lang om de titel vecht. Russell kan wel verklaren waarom dit verschil er nu al een paar jaar is. Ook geeft Russell toe dat hij met drie huidige coureurs liever niet vecht tijdens de race, vanwege het gebrek aan 'ruimtelijk inzicht'. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Vettel klimt in september achter het stuur van een Red Bull op Nürburgring

Sebastian Vettel keert over enkele maanden weer terug in een Formule 1-auto en dat doet de Duitse coureur in een Red Bull. De viervoudig wereldkampioen zal tijdens het evenement van de 12 uur van de Nürburgring over de iconische Nordschleife razen, net als Daniel Ricciardo. Dat laatste was al langer bekend. Het hele verhaal lezen? Klik hier.

Max Verstappen en Kelly Piquet genieten met Martin Garrix op jacht in Saint Tropez

Max Verstappen en Kelly Piquet zien elkaar natuurlijk door het rondreizen over de hele wereld niet altijd even vaak, dus wanneer het tweetal elkaar wél ziet nemen ze het er ook van. Dit keer waren de tortelduifjes op een luxe jacht om daar van elkaar en een sportieve activiteit te genieten. Ook Martin Garrix kwam nog even langs. Het hele verhaal lezen? Klik hier.