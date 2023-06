Brian Van Hinthum

Sebastian Vettel keert over enkele maanden weer terug in een Formule 1-auto en dat doet de Duitse coureur in een Red Bull. De viervoudig wereldkampioen zal tijdens het evenement van de 12 uur van de Nürburgring over de iconische Nordschleife razen, net als Daniel Ricciardo. Dat laatste was al langer bekend.

In het weekend van 9 en 10 september wordt de 12h Nürburgring gehouden, een evenement waarbij twee Nürburgring Langstrecken Serie (NLS)-races van ieder zes uur worden gehouden met de 63. ADAC ACAS Cup op zaterdag en de 62. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen op zondag. De 12h Nürburgring wordt dit jaar gesponsord door Red Bull. De NLS is een kampioenschap dat bestaat uit negen endurancewedstrijden die allemaal op de Nürburgring Nordschleife worden gehouden. Van de beste GT3-teams en -coureurs tot Dacia Logans en Renault Clio's; het heeft altijd gevarieerde startvelden met meer dan 100 raceauto's.

Vettel is er ook bij

Eerder maakte Red Bull al bekend dat reserve- en testcoureur Ricciardo zijn kunsten op de Nordschleife zou gaan vertonen tijdens een heuse demo-run op het iconische circuit. Daar heeft de Oostenrijkse formatie nu echter een extra leuke toevoeging bij wereldkundig gemaakt. Niemand minder dan viervoudig wereldkampioen Vettel zal namelijk voor het eerst in tien jaar tijd weer achter het stuur van een Red Bull kruipen in dus de oude, vertrouwde kleuren waarmee Vettel zo succesvol werd, zo maakt Red Bull bekend. Dat doet de gepensioneerd Formule 1-coureur in de RB7, waarmee hij in 2011 de titel pakte.

Grote successen

De man uit Heppenheim werd van 2010 tot en met 2013 maar liefst vier keer achter elkaar wereldkampioen onder de vlag van Red Bull Racing, alvorens hij na 2014 vertrok bij het team voor een avontuur bij Ferrari. Na een afwisselende periode bij de Italianen vertrok hij naar Aston Martin, waar hij uiteindelijk zonder succes afzwaaide en besloot na 2022 een einde aan zijn carrière te maken. Fans van de Duitser kunnen nu dus een kaartje voor de 12h Nürburgring kopen, wanneer we de legendarische coureur weer aan het werk mogen zien.