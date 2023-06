Lars Leeftink

Woensdag 14 juni 2023 13:49 - Laatste update: 13:53

Volgens George Russell is er een duidelijk verschil te zien tussen de Max Verstappen die tussen 2016 en 2020 in de Formule 1 reed en de Verstappen die nu al drie jaar lang om de titel vecht. Russell kan wel verklaren waarom dit verschil er nu al een paar jaar is. Ook geeft Russell toe dat hij met drie huidige coureurs liever niet vecht tijdens de race, vanwege het gebrek aan 'ruimtelijk inzicht'.

In gesprek met Motorsport.com zegt Russell dat hij zijn generatiegenoten, denk aan Lando Norris, Charles Leclerc, Esteban Ocon, Piere Gasly, Verstappen en Alexander Albon, zo goed kent dat hij ze bijna blindelings kan vertrouwen als ze op de baan duels uitvechten. "Ik denk dat we elkaar allemaal behoorlijk goed kennen. We kennen elkaars rijstijl, we weten hoeveel risico de anderen nemen. Ik racete eerst tegen Max, Charles [Leclerc] en Esteban [Ocon] in 2011. Ik racete met deze jongens voordat ik het opnam tegen Alex [Albon] en Lando [Norris]. Dat is gezien de verschillende nationaliteiten wel interessant."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Newey was positief verrast: "Was bang dat de auto's er hetzelfde uit zouden zien"

Verstappen voorzichtiger

De Verstappen die we in 2016 tot en met 2020 zagen, bestaat volgens Russell nog maar deels. Dit komt doordat hij volwassener is geworden, maar volgens Russell ook door het feit dat hij nu voor het derde jaar op rij om de titel vecht. "Je gaat op een iets andere manier de strijd aan als je om een kampioenschap vecht. Zo is Max nu waarschijnlijk minder agressief dan hij ooit in het verleden is geweest, omdat hij niet in een positie zit waarin hij agressief moet zijn. Hij kan een positie verliezen en weet dat hij de plek op een later moment wel terugpakt. Wij zitten daarentegen meer in een do or die-positie om die ene kans op een overwinning in het seizoen te pakken."

Duels in F1

Bij het merendeel van de huidige coureurs heeft Russell het gevoel dat hij eerlijke duels uit kan vechten, maar toch kent hij - zonder namen te noemen - wel wat coureurs waarbij dit niet het geval is. "Er zijn misschien drie coureurs op de grid waarbij je je in een gevecht niet op je gemak voelt. Tussen de meeste coureurs is er sprake van vertrouwen. Ik denk dat deze drie coureurs niet het ruimtelijk inzicht hebben dat de anderen wel hebben. Daarom vecht je liever hard tegen de geweldige coureurs, want je weet dat ze hun auto beter onder controle kunnen houden. Ook positioneren zij hun auto lastiger, maar minder gevaarlijk dan iemand die misschien niet het niveau van de beste coureurs heeft."