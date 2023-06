Lars Leeftink

Adrian Newey was begin 2022 verrast door de grote verschillen tussen de auto's van de topteams. Zowel Mercedes als Ferrari en Red Bull bleken verschillende opvattingen te hebben, zeker op het gebied van de sidepods. Newey maakte zich zorgen over identieke auto's en was 'bang' dat er geen verschillen zouden zijn.

Newey moest met zijn team hard aan het werk om de nieuwe auto's begin 2022 meteen succesvol te maken. Hij slaagde hier wel in, want in 2022 kon Ferrari alleen aan het begin van het seizoen meekomen. Vanaf de races in Europa had Red Bull met Max Verstappen geen concurrenten meer en verbrak hij meerdere records richting de titel bij zowel de coureurs als de constructeurs. In 2023 is het niet anders en wellicht zelfs nog wat dominanter, gezien het feit dat Red Bull tot nu toe alle races heeft gewonnen.

In gesprek met Sky Sports zegt Newey, ontwerper van de succesvolle RB18 en RB19, dat hij met Red Bull verrast was toen bleek dat er flink wat variatie in de auto's zat toen ze begin 2022 voor het eerst op de baan kwamen. “Ik moet toegeven dat toen de regels in 2020 bekend werden, ze erg strikt leken. Ik was bang dat alle auto’s er hetzelfde uit zouden zien. Ik denk dat meer teams er zo over dachten.” Newey kan een specifiek onderdeel van de auto aanwijzen waar vooral veel verschillen te vinden zijn.

Waar vooral veel variatie in bleek te zitten, zijn de sidepods. Zowel Ferrari als Red Bull kwamen met andere sidepods aan het begin van het nieuwe tijdperk, sidepods die door meerdere teams werden overgenomen. Mercedes kwam met het welbekende zero-sidepod concept, wat uiteindelijk niet bleek te slagen en ook niet echt door andere teams werd overgenomen. Newey was verrast. "Vooral in de vormen van de sidepod is er enorm veel variatie. Als we een auto onderzoeken, hebben we niet de middelen om alle mogelijkheden meteen te onderzoeken, dus in een vroeg stadium zeg je ‘dit is de weg die we willen bewandelen'." Dit zorgde dan ook voor de verschillen.