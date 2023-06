Lars Leeftink

Woensdag 14 juni 2023 08:41 - Laatste update: 09:06

Volgens Jim Leeuw, tv- en video-expert bij mediabureau Wavemaker, staat Viaplay er in Nederland niet per se zo slecht voor als momenteel in algemene zin het geval is. Het loopt op internationaal gebied momenteel bij de streamingdienst namelijk alles behalve goed.

De afgelopen weken werd duidelijk dat Viaplay 60% van zijn beurswaarde verloor en de waarde van het bedrijf enorm naar beneden ging. De verwachtingen van de leiding van Viaplay liggen nu niet meer zo hoog als voorheen het geval was, mede ook omdat het zelf moet toegeven dat het momenteel niet heel goed gaat. Onder meer de inflatie en de hoog oplopende kosten van de uitzendrechten, en dan vooral sport, zijn hier deels de oorzaak van. Topman Anders Jensen besloot, mede door deze cijfers, zelf op te stappen. Daarvoor waren er al geruchten naar buiten gekomen dat hij wel eens ontslagen kon worden, waarna Jensen de eer aan zichzelf hield.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Alfa Romeo vol goede moed naar Montreal: "Updates duwen ons in juiste richting"

Kijkcijfers

Sinds 2022 heeft Viaplay onder meer de rechten van de Formule 1 in handen. Ondanks de teleurstellende resultaten op internationaal gebied gaat het in Nederland mede door F1 helemaal niet zo slecht. Tegenover Nu.nl zegt Leeuw dat Viaplay internationaal in zwaar weer zit, maar het in Nederland tot nu toe niet per se slecht gaat. Vooral door de Formule 1 zijn de kijkcijfers nog steeds prima en is de impact van de gestegen kosten minimaal. "De kijkcijfers van de Formule 1-races blijken nog altijd voldoende op te leveren. Het aantal abonnees stokt wel, maar er wordt nog steeds volop gekeken." Dit jaar zouden 750.000 mensen kijken naar Viaplay, terwijl dit aantal vorig jaar 790.000 was. Een lichte daling dus, maar geen dramatische vermindering. In totaal kijken 2,5 miljoen mensen in Nederland live of de samenvattingen van de Formule 1, inclusief F1 TV, NPO1 en Ziggo Sport. Ook Grand Prix Radio, waar Olav Mol live commentaar doet van de sessies, zijn er ongeveer 450.000 luisteraars terug te vinden. Al met al is de sport dus nog wel populair in Nederland, maar kiezen mensen er wel voor om het op meerdere kanalen te volgen.

Rechten F1 en overige sporten

Dat Viaplay in zwaar weer zit, kan ook gevolgen hebben voor de uitzendrechten die het nu heeft. De Formule is tot en met 2024 in handen van de streamingdienst, dat daarnaast ook Duits en Engels voetbal heeft en ook de rechten van sporten zoals darten en handbal bezit. De nieuwe situatie bij Viaplay zou ervoor kunnen zorgen dat er wijzigingen komen in het beleid. Dit zou ook effect kunnen hebben op de uitzendrechten van de sporten, die voor nu dus wel in handen blijven van Viaplay.