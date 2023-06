Lars Leeftink

Toto Wolff wordt 'boos' van het feit dat Max Verstappen zo dominant was in 2022 en hier in 2023 geen verandering in is gekomen. Vooral het gegeven dat hij er met Mercedes tot nu toe weinig aan kan doen, geeft Wolff geen fijn gevoel. De hoop is bij de Oostenrijker wel toegenomen na de upgrades die in Barcelona hun werk deden, maar desondanks blijft de teambaas van Mercedes voorzichtig.

Sinds het begin van het nieuwe tijdperk in 2022 doet Mercedes eigenlijk niet mee om overwinningen en kampioenschappen. Het team had eind 2022 even een opleving nadat het porpoising had opgelost, terwijl Ferrari aan het begin van 2022 even mee kon doen. Toch is het voor het merendeel in 2022 en 2023 Red Bull Racing geweest dat met Verstappen de Formule 1 aan het domineren is. Mercedes heeft in Barcelona twee weken geleden dankzij upgrades echter wel nieuwe hoop gekregen.

Wolff over W13 en W14

In gesprek met Sky Sports laat Wolff weten dat het team aan het begin van 2022 en 2023 dacht de juiste richting in te zijn gegaan. De Oostenrijker moet nu zelf ook toegeven dat dit twee keer niet het geval was en dat veranderingen noodzakelijk waren. "We dachten dat we op het juiste pad zaten, maar dat zaten we niet. Zodra we daar achter waren gekomen, konden we aanpassingen doen. We zijn een team van mensen en we hebben al eens acht opeenvolgende titels gewonnen, maar ook wij kunnen het wel eens fout hebben."

Verstappen maakt Wolff boos

Wolff weet niet hoe lang de fans van Mercedes nog geduld moeten hebben voordat het team weer om zeges en titels kan strijden. "Ik weet nog niet hoe lang het gaat duren. Ik zou willen dat ik dat kon zeggen, maar de prestaties gaan komen. Op den duur gaan we het gevecht weer aan met Red Bull." Dat de frustratie bij Wolff zelf ook toegenomen is, moet de Oostenrijker ook toegeven. "Verstappen is van een ander niveau en dat maakt me boos, maar het is de realiteit. Red Bull heeft de beste auto, de coureur rijdt geweldig en ze zijn gewoon momenteel te ver weg."