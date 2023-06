Norris vermaakt zich met Red Bull-jetski, Wolff heeft spijt dat hij Verstappen heeft laten lopen | GPFans Recap

Remy Ramjiawan

Maandag 12 juni 2023 21:44

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Het is raceweek want aankomend weekend staat de Grand Prix van Canada op het programma. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet maandag weten dat hij toch wel spijt heeft dat hij Verstappen niet naar het team heeft gehaald, toen het nog kon. De tweevoudig kampioen zelf, laat weten dat hij racen voor Ferrari wel ziet zitten en Lando Norris is afgelopen weekend flink tekeer gegaan op zijn Red Bull-jetski. Dit en meer lees je in de nieuwe GPFans Recap.

Verstappen over 'unieke' geschiedenis Ferrari: "Zou geweldig zijn om voor te racen"

Het team van Ferrari blijft magisch voor de Formule 1-coureurs, zo ook tweevoudig kampioen Max Verstappen. De Nederlander heeft nog een doorlopend contract tot en met 2028 op zak bij Red Bull Racing, maar erkent dat hij het 'geweldig' zou vinden om in het Ferrari-rood rond te rijden. Hele artikel lezen? Klik hier

Analist Kennedy: "Als ik Mercedes was, zou ik geld neerleggen voor Verstappen"

Voormalig Formule 1-coureur David Kennedy vindt dat Mercedes er alles aan moet gaan doen om zich te verzekeren van de diensten van Max Verstappen. De Nederlander is in de ogen van de Ier de ideale vervanger van Lewis Hamilton. Bij de Brit gaan de jaartjes toch tellen en Verstappen zou het stokje van de zevenvoudig kampioen kunnen overnemen. Hele artikel lezen? Klik hier

Dit mag je van F1 TV, Viaplay, NOS en Ziggo Sport verwachten tijdens het raceweekend in Canada

Na een weekendje rust in de Formule 1, komt het spektakel aan het einde van deze week in actie in Montreal. Het is namelijk tijd voor ronde negen van het wereldkampioenschap dat zich in Canada zal gaan afspelen. Vanwege het tijdsverschil zullen de sessies in Nederland pas in de avond te zien zijn en GPFans heeft het programma van de diverse zenders op een rijtje gezet. Hele artikel lezen? Klik hier

Lando Norris vermaakt zich met Red Bull-jetski tijdens vrij weekend

Afgelopen weekend stond de 24 uur van Le Mans op het programma en was er in de Formule 1 even pauze. George Russell was aanwezig bij de Champions League-finale in Turkije en Charles Leclerc steunde zijn Ferrari tijdens de iconische race in Frankrijk. Lando Norris liet zich even helemaal gaan op een jetski, die opvallend genoeg in de kleuren van Red Bull Racing was ondergedompeld. Hele artikel lezen? Klik hier

Wolff: "Heb ik spijt dat ik Max heb laten lopen? Zeker"

Mercedes-teambaas Toto Wolff krabt zich nog altijd achter de oren over de keuze om Max Verstappen niet naar Mercedes te halen. De Oostenrijker had diverse gesprekken gehad met de Nederlander en zijn management in 2014. Hoewel er aan het talent niet werd getwijfeld, was er in de ogen van Wolff, simpelweg geen plek bij Mercedes. Hele artikel lezen? Klik hier