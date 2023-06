Remy Ramjiawan

Voormalig Formule 1-coureur, maar inmiddels analist David Kennedy vindt dat Mercedes er alles aan moet gaan doen om Max Verstappen vanaf 2026 naar het team te halen. De Nederlander beschikt in de ogen van de Ier over de 'absolute rauwe snelheid' en zou de ideale opvolger van Lewis Hamilton zijn.

De renstal uit Brackley heeft in Monaco de eerste stap gezet richting de terugkeer naar de top, met de nieuwe sidepods op de W14. Toch lijkt het nog wel even te duren voordat het team weer steevast kan gaan vechten om de zeges. Hamilton heeft nog altijd niet bijgetekend, hoewel een contractverlening wel in de lijn der verwachtingen ligt. Kennedy vindt dat coureurs als Max Verstappen, maar ook Charles Leclerc nodig zijn bij Mercedes, om het team weer op sleeptouw te nemen.

In gesprek met PlanetF1 legt Kennedy het uit: "Je kijkt naar de drie elementen van een coureur: je kijkt naar zijn vermogen om het beste uit het team en de auto te halen. Het is waarschijnlijk niet meer zo belangrijk als vroeger, omdat de engineers nu het overgrote deel doen. Het tweede element is die absolute rauwe snelheid die je hebt, die Hamilton had. En Verstappen heeft dat ook, en dan heb je als laatste nog het racetempo."

Het lijkt onwaarschijnlijk om Verstappen in de kleuren van Mercedes te zien en al zeker voor de periode vanaf 2026. Toch vindt Kennedy dat Mercedes alle koffertjes met geld erbij moet halen. "Als ik Mercedes was, zou ik geld neerleggen voor Verstappen. Hamilton zal zijn carrière uitspelen als een absolute koploper, maar ik denk dat je, net als elke coureur, op een bepaalde leeftijd die fractie verliest. Lewis zit in die zone. Als je een team bent dat aan het bouwen en groeien is, kun je geen betere coureur hebben. Als het een team is dat op jacht is naar een kampioenschap, dan is hij [Verstappen red.] geweldig, hij is redelijk bulletproof", aldus Kennedy.