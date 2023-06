Lars Leeftink

Volgens Max Verstappen zou 'dream team' Ferrari 'geweldig zijn om voor te rijden.' De Nederlander heeft momenteel nog tot eind 2028 een contract bij Red Bull, het team waar hij al twee keer wereldkampioen werd, maar kijkt wel naar zijn toekomst in de Formule 1 en naar andere raceklassen.

Sinds zijn debuut bij Red Bull Racing in 2016, toen hij de Grand Prix van Spanje won, heeft Red Bull samen met de Nederlander grote stappen gemaakt. Mercedes domineerde de seizoenen 2016 tot en met 2020, maar Red Bull kwam steeds een stukje dichterbij. In 2021 was het raak en won Verstappen, na een controversiële titelstrijd met Lewis Hamilton, zijn eerste titel in de Formule 1. In het nieuwe tijdperk van de sport, 2022 en 2023, heeft Verstappen amper een uitdager. In 2022 domineerde hij en schreef de Nederlander meerdere records op zijn naam, terwijl hij in 2023 wederom eigenlijk geen concurrentie heeft. Verstappen heeft zich al vaak uitgesproken over zijn toekomst na het aflopen van zijn contract in 2028 en heeft al vaak het woord pensioen in de mond genomen.

Verstappen over Ferrari

In gesprek met Rossomotori geeft Verstappen toe dat hij zijn twijfels heeft over hoe lang Red Bull dominant kan blijven in de sport. Dat gaat mede bepalen of Verstappen na 2028 ook bij Red Bull en in de Formule 1 blijft. "Het zal afhangen van hoe competitief we zullen zijn tussen nu en 2028. Ik denk dat het moeilijk zal zijn om te vertrekken met een dominant project. Toch lijkt het me extreem moeilijk voor ons om zo lang het dominante team te blijven." Vervolgens gaat Verstappen in op zijn 'dream team', en dit blijkt niet Red Bull Racing te zijn. "Mensen vragen vaak of ik een dream team heb, en ik weet dat Ferrari een unieke geschiedenis heeft in de Formule 1, dus dit is een team dat geweldig zou zijn om voor te racen. Maar ik heb altijd tegen mezelf gezegd dat ik gewoon in de sterkste auto wil rijden."

Le Mans

Verstappen zal afgelopen weekend, gezien zijn liefde voor enduranceracen, ook gezien hebben dat Ferrari de 24 uur van Le Mans won. Verstappen zelf geeft nog maar eens aan dat hij van de raceklasse houdt. "Ik ben gek op Le Mans en enduranceraces in het algemeen. Ik vind het geweldig om GT3-auto's bochten te zien nemen op de Nürburgring. Dat is alles wat ik wil meemaken in mijn leven, en niet als ik 40 of 50 ben, want dan ben ik niet meer op mijn hoogtepunt. Ik hou van winnen, van competitief zijn, maar als je jezelf niet volledig kunt motiveren om naar elke race te gaan, dan moet je jezelf afvragen of je echt door wilt gaan. Op mijn 31ste zou ik al heel lang in de Formule 1 zitten, maar ik weet zeker dat ik nog tot grootse dingen in staat zal zijn."