Lars Leeftink

Maandag 12 juni 2023 10:03 - Laatste update: 10:04

De veelbesproken relatie tussen Christian Horner en Toto Wolff, die vooral uit rivaliteit bestaat, is volgens de teambaas van Red Bull Racing goed voor de sport. Volgens Horner zou het 'saai' zijn als iedereen alleen maar van elkaar zou houden en er niemand 'geprikkeld' wordt.

Horner en Wolff botsen sinds het controversiële seizoen 2021 steeds vaker met elkaar. Daarvoor was er eigenlijk niet al te veel aan de hand en kwamen beide heren elkaar tijdens de dominante jaren van Mercedes niet al te vaak verbaal tegen. In 2021 veranderde dit echter, vooral dankzij de verhitte titelstrijd tussen Lewis Hamilton en Max Verstappen. Beide teambazen probeerden buiten de baan alles uit de kast te halen om het andere team te benadelen. Het zorgde voor veel botsingen, woordenwisselingen en gesprekjes met en bij de FIA. Deze trend is doorgezet in 2022 en 2023, alhoewel het wel minder heftig is dan in 2021 het geval was.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen: "Ik rij agressief zoals mijn vader, maar wel wat netter"

Relatie Horner en Wolff

Sinds dat veelbesproken seizoen is de relatie er, voor de buitenwereld, niet beter op geworden. In de podcast Pardon my Take wordt Horner gevraagd naar zijn huidige relatie met Wolff. "Ik denk dat ik hem geblokkeerd heb op mijn telefoon", opent Horner. "Het [de rivaliteit] is prima, want het is gezonde concurrentie en het is goed om rivaliteit te hebben in de sport. Ze hebben veel gewonnen, ze zijn een geweldig team, en nu doen we ons eigen ding. We kijken niet achterom, maar kijken vooruit."

Wolff heeft 'eigen uitdagingen'

Voor Wolff en zijn team zal het wennen zijn dat het niet meer over Mercedes, maar over Red Bull gaat. Ook teams als Aston Martin en Ferrari zijn momenteel teams waar net zoveel, zo niet meer over gesproken wordt dan over de Silver Arrows. Dat zal Wolff lastig vinden, denkt Horner. "Het gaat over Ferrari, over Aston Martin. En hij heeft ongetwijfeld zijn eigen uitdagingen, dus ik laat hem zich daarop concentreren. Maar: het is saai als iedereen alleen maar van elkaar houdt. Je moet rivaliteit hebben en mensen moeten geprikkeld worden."