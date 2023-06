Lars Leeftink

Max Verstappen denkt dat hij als coureur wel een agressieve rijstijl heeft, maar toch wel wat 'netter' rijdt dan zijn vader Jos Verstappen toen hij in de Formule 1 actief was. De tweevoudig wereldkampioen denkt dat dit komt omdat hij ook wel wat eigenschappen van zijn moeder heeft.

In gesprek met The Times gaat Verstappen in op zijn vader en moeder, die vroeger allebei van racen hielden en hun zoon nu nog steeds steunen. "Ze waren heel verschillend. Mijn vader was agressiever; dat zag je aan hoe hij in de kart zat en hoe hij reed. Mijn moeder was meer aan de nette kant. Dat heeft een beetje te maken met hoeveel kracht je hebt. Ik heb er met mijn moeder over gesproken en soms had ze een beetje moeite met kracht; ze was klein vergeleken met de jongens. Dan kun je de kart niet forceren, je moet een andere manier vinden."

Stijl

Van wie heeft Verstappen de stijl overgenomen waarmee hij nu in de Formule 1 zo succesvol is? De Nederlander kan niet echt een keuze maken. "Ik zat waarschijnlijk in het midden van de twee. Ik ben nog steeds agressief, maar waarschijnlijk iets netter [dan mijn vader]. Als we grapjes maken, zegt ze [zijn moeder] 'Misschien lijkt jouw stijl meer op mij'. Mijn zus lijkt meer op mijn vader en ik lijk meer op mijn moeder, want ik ben rustiger. Mijn zus is meer een sterk karakter, meer opgefokt."

Rijden met Jos

Zowel Jos als Max Verstappen hebben al vaak aangegeven wel met elkaar te willen racen. Jos is momenteel echter druk met rally, terwijl Verstappen zijn focus vooral op de Formule 1 heeft. De voorkeur bij Verstappen ligt bij enduranceracen, maar Jos lijkt hier nog niet warm van te worden. "Het lijkt erop dat hij dat op dit moment niet echt wil. We zijn allebei erg competitief. Als we wedstrijden rijden, willen we winnen. Mijn vader weet dat hij niet meer is hoe hij was in zijn dertiger jaren.”