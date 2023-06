Lars Leeftink

Maandag 12 juni 2023 08:42 - Laatste update: 09:19

Adrian Newey heeft toegegeven begin 2022, tijdens de testdagen in Bahrein, te hebben gekeken naar het zero-sidepod concept waar Mercedes mee op de proppen kwam. Veel andere teams werden door de succesvolle ontwerper van Red Bull Racing ook onder de loep genomen, maar Ferrari was er daar niet één van.

De RB19 is tot nu toe de dominante auto van 2023, wat zorgt voor veel aandacht van de andere teams. Deze negen teams waren blij toen de vloer van de RB19 een paar weken geleden ineens op de foto gezet kon worden in Monaco, want de vloer zit namelijk vol met geheimen die ander teams vaak niet te zien krijgen. Newey gaf eerder al aan dat hij denkt dat het geen uitgemaakte zaak is dat deze vloer automatisch bij elk concept en elk team past, terwijl hoofdengineer Paul Monaghan ook al verklaarde dat de effecten pas richting de Grand Prix van Japan eind dit jaar echt duidelijk zullen worden.

Wel Mercedes, geen Ferrari

Toch bestaat de RB19 niet alleen uit eigen opvattingen. Eerder gaf Monaghan al aan dat er bijvoorbeeld ook iets is overgenomen van het concept van Williams, terwijl Newey eerlijk toegaf ook naar andere teams te kijken. Zo ook naar de directe concurrentie. In gesprek met Sky Sports geeft Newey toe naar Mercedes te hebben gekeken tijdens de wintertest in Bahrein begin 2022, voorafgaand aan het nieuwe seizoen en het nieuwe tijdperk. "Uiteindelijk hebben we heel snel naar de Mercedes gekeken, om uit te vinden wat ze probeerden te bereiken." Ferrari kreeg echter geen aandacht van Newey en Red Bull. "We keken niet naar Ferrari en concentreerden ons vervolgens vooral op het ontwikkelen van onze eigen auto. Gelukkig lijken we een fatsoenlijke oplossing te hebben gevonden."

Red Bull dominant in 2023

Een 'fatsoenlijke oplossing' lijkt nog voorzichtig uitgedrukt. Voor nu heeft de straf die Red Bull kreeg na het overschrijden van de budgetcap in 2021, 10% minder tijd in de windtunnel, namelijk weinig effect gehad op hun dominantie. Sterker nog: het team is alleen maar dominanter geworden. Alle zeven races in 2023 werden door Red Bull gewonnen, dat met beide coureurs stevig bovenaan staat in het kampioenschap en bij de constructeurs meer dan 130 punten los is van de rest van het veld. De vraag zal vooral wezen wie van Mercedes, Ferrari of Aston Martin de stap kan zetten richting de regerend wereldkampioen. Christian Horner liet afgelopen week al weten vooral te kijken naar Aston Martin.