Lars Leeftink

Donderdag 8 juni 2023 09:35

Volgens Paul Monaghan, hoofd engineer van Red Bull Racing, hoeven de foto's van de vloer van de RB19 niet meteen impact te hebben op de prestaties van andere teams. De vraag is dan: vanaf wanneer dan wel? Daar kan de Brit wel op antwoorden.

In gesprek met Motorsport.com vertelt Monaghan dat het niet het meest ideale scenario was voor het team dat de foto's gemaakt konden worden in Monaco, na de crash van Sergio Pérez. "Die foto's zijn voor ons niet geweldig, nee. We hangen onze auto natuurlijk niet in de lucht zodat iedereen ernaar kan kijken. Het is niet ideaal, dat ga ik ook zeker niet ontkennen. Maar goed, het is gebeurd en we gaan door. Het is wel goed om te weten dat er een behoorlijke fase zit tussen het moment waarop andere teams onze vloer zien, het moment waarop ze die elementen op hun eigen auto kunnen zetten en vervolgens het moment waarop ze er ook echt sneller mee gaan."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Wolff ziet Hamilton en Russell als beste opties om dominantie Red Bull tegen te gaan

Ontwikkelingsplan Red Bull

Volgens Monaghan gaan de foto's niet veel invloed hebben op hun eigen ontwikkelingsplan, maar wel op het plan van de andere teams. "Onze ontwikkelingsplanning is nu al vrij duidelijk voor de rest van het jaar, met een idee wanneer we wat precies op onze eigen auto willen zetten. Als wij met de foto’s van onze vloer invloed hebben op de ontwikkelingsplannen van andere teams, dan zal dat natuurlijk ook effect hebben op het moment waarop ze iets op de auto kunnen brengen. Daardoor moeten we rond de Grand Prix van Japan eigenlijk nog eens een keer spreken. Dan kunnen we pas zien wat het daadwerkelijke effect is en waar iedereen staat." Red Bull gaat zich daarom ook gewoon houden aan hun eigen plan. "Wij moeten vooral discipline tonen en ons aan het eigen ontwikkelingsplan houden, omdat we alleen maar onze eigen auto beter kunnen maken. We hebben er toch geen invloed op wat anderen doen. We blijven op onze eigen manier doorwerken en proberen zo het snelste team te blijven."

Impact foto's RB19

Volgens Monaghan gaat dit nu niet meteen betekenen dat de andere negen teams ineens sneller en competitiever worden ten opzichte van Red Bull. Dit kost tijd, maar het is ook nog maar de vraag of de vloer van de RB19 past bij het concept van andere auto's. "Iedere kopie van een snellere auto gaat jezelf niet per definitie sneller maken. Het moet allemaal bij elkaar passen. Het gaat niet alleen om de geometrie van de vloer, al speelt die natuurlijk wel een belangrijke rol in de auto’s van tegenwoordig. Maar het gaat nog altijd om de interactie tussen de verschillende delen van een auto. De vloer van onze auto was te zien, die van Mercedes was te zien, maar vergeet ook niet dat vloeren in de pitstraat veel vaker in en uit de pitboxen worden gedragen. Daardoor is het volgens mij niet de eerste keer dat er foto’s van de onderkant verschijnen. Maar nogmaals: niet iedere kopie maakt je sneller en wij moeten de focus in ieder geval gewoon op onszelf houden."