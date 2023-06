Lars Leeftink

Donderdag 8 juni 2023 08:04 - Laatste update: 09:13

Toto Wolff heeft beweerd dat als Red Bull elke Formule 1-race dit seizoen zou winnen, dat 'niet goed zou zijn' voor de sport. De Oostenrijker staat erop dat Mercedes 'de beste coureurs heeft' om de dominantie tegen te gaan.

Max Verstappen en Sergio Pérez hebben ervoor gezorgd dat Red Bull dit seizoen tot nu toe elke Grand Prix heeft gewonnen. De Nederlander heeft er vijf op zijn naam staan, tegen de twee zeges van zijn teamgenoot. De RB19 blijkt te snel te zijn voor andere teams om te kunnen concurreren. Wolff gelooft echter dat, als iemand in staat is om hun F1-rivalen te stoppen, het Lewis Hamilton en George Russell zijn. Dit is wel zolang het team hun auto kan verbeteren, iets wat Mercedes in Spanje afgelopen weekend voor het eerst in 2023 echt voor elkaar kreeg.

Wolff over Red Bull

Volgens Wolff moet Red Bull alle complimenten krijgen, omdat zij de regels tot nu toe beter begrijpen dan de overige negen teams. "F1 is altijd zo ontworpen dat de besten moeten winnen", vertelde Wolff aan het Oostenrijkse Oe24. “De regels zijn voor iedereen gelijk. Als een team het beter doet, moet je dat zonder afgunst erkennen. Red Bull maakte het beste van de situatie en deed het beste werk."

Red Bull wint alle races?

Op de vraag of Red Bull zou kunnen voorkomen dat een ander team dit seizoen een race wint, antwoordde hij: "Ik hoop van niet, want dat zou niet goed zijn voor de Formule 1. Maar ze hebben een auto waarmee dit kan. We hebben de beste coureurs om dat tegen te gaan, maar we moeten onze auto goed hebben om dat te voorkomen.” Voor nu kwam Mercedes, zelfs met de werkende upgrades in Barcelona, niet in de buurt van Verstappen. De Nederlander won met meer dan twintig seconden verschil, terwijl Mercedes alleen tweede en derde werd omdat Sergio Pérez vanaf P11 aan de race begon en zich een weg door het veld moest banen. De Mexicaan kwam richting het einde in de buurt, maar de race was te kort voor hem om de vijfde P1-P2 voor Red Bull in 2023 af te dwingen.