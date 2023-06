Lars Leeftink

Woensdag 7 juni 2023 20:45 - Laatste update: 20:51

Adrian Newey, de ontwerper van de RB18 en RB19 waarmee Max Verstappen en Red Bull Racing twee keer wereldkampioen werden, heeft verteld over het proces van het ontwikkelen van de auto. De vraag is: is hij verrast dat de RB19 het dit seizoen zo goed doet?

Newey heeft in zowel 2022 en 2023 weer een meesterwerk op de baan gekregen namens Red Bull Racing. Tijdens beide seizoenen is het een knap staaltje werk geweest. In 2022 omdat de Formule 1 toen begon aan een nieuw tijdperk en niemand echt van tevoren kon verwachten hoe de auto's het zouden doen. De RB18 bleek van alle auto's het minst last te hebben van porpoising. In 2023 is het zo mogelijk nog knapper hoe dominant de RB19 is, gezien de straf die Red Bull heeft (10 procent minder tijd in de windtunnel) na het overschrijden van de budgetcap. Ondanks deze handicap komt geen enkele andere auto in de buurt van de RB19.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Volgende probleem Ferrari: Laatste upgrade levert verschil op tussen windtunnel en realiteit'

Newey over RB19

In gesprek met Motorsport.com krijgt Newey de vraag of hij verrast is door de prestaties van de RB19. "Ja en nee. Je moet constant op je hoede zijn. De concurrentie werkt hard. In F1 kunnen de zaken razendsnel veranderen. Het is zaak dat we blijven pushen en zien waar we aan het einde van het jaar staan. Je moet niet te tevreden zijn, anders word je zo ingehaald. Als je als topfavoriet wordt gezien - we leiden nu - dan brengt dat een bepaalde druk met zich mee. Iedereen heeft kritiek zodra je in de problemen raakt, maar ze zeggen dat ze het hadden zien aankomen als je alles wint."

Ontwikkeling

Newey zegt ook dat hij van tevoren wel een idee heeft wat hij wil zien in een nieuwe auto, maar dat er wel een paar dingen zijn die het proces veranderde. "Je hebt een visie over iets waar je mee wil komen. Dat komt door data uit de windtunnel, CFD-simulaties en mechanische ontwerpen. Je wilt het pakket goed laten samenwerken. Die drie dingen probeer je samen te voegen en je hoopt het snelste pakket te ontwerpen. Zodra je op die route zit dan ga je, tenzij je op problemen stuit, ermee door. Tot dusver ziet de basis er prima uit. De RB19 is een gedetailleerde evolutie van de RB18. We hebben zaken waar we niet blij mee waren aangepakt. De auto was iets te zwaar en ook qua wegligging hebben we het een en ander verbeterd. Daarnaast heb je de gebruikelijke aerodynamische veranderingen en natuurlijk de lichte wijziging in het reglement met betrekking tot de vloerhoogte. De auto van dit jaar is duidelijk familie van die van vorig jaar, alleen is deze qua details verbeterd."