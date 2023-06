Lars Leeftink

Woensdag 7 juni 2023 18:44 - Laatste update: 19:30

Het seizoen van Ferrari verloopt alles behalve soepel en succesvol. De tegenvallers lijken zich nu op te stapelen bij de Italiaanse renstal, want volgens geruchten zou er een groot verschil zitten tussen wat het team ziet in de windtunnel en wat Ferrari in de realiteit op de baan te zien krijgt.

Dit weet de Italiaanse tak van Motorsport.com te melden. Ferrari zou in de windtunnel twaalf 'load points' gevonden hebben. Dit is een manier voor de teams om aan te geven hoeveel tijd er gewonnen kan worden ten opzichte van de vorige versie van de auto. Twaalf 'load points' staan ongeveer gelijk aan drie tot vier tienden. Het team besloot de upgrades die voor Emilia-Romagna waren uit te stellen naar Barcelona en dus niet in Monaco voor het eerst te gebruiken. De resultaten die het team op de baan in Spanje zag kwamen echter totaal niet overeen met dat wat er in de windtunnel te zien was, wat binnen Ferrari zorgt voor onzekerheid.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Dit zijn de potentiële nieuwe F1-teams die zich bij de FIA hebben aangemeld

Grand Prix Spanje

Het was ook wel terug te zien in de resultaten tijdens het raceweekend in Spanje, Carlos Sainz kwam niet verder dan P5 en werd op pure snelheid ingehaald door Lewis Hamilton, George Russell, en Sergio Pérez. Charles Leclerc begon vanaf P19 na een dramatische kwalificatie, maar kwam niet in de punten terecht. P11 was de finishpositie voor de Monegask, die ook geen tempo kon vinden. De upgrades hebben dus niet direct gezorgd voor die drie of vier tienden winst die Ferrari wel in de windtunnel gevonden had.

Windtunnel

Het team heeft samen met de concurrentie nog tot eind oktober een voordeel op het gebied van tijd in de windtunnel ten opzichte van Red Bull Racing, dat 10 procent vermindering kreeg als straf voor het overschrijden van de budgetcap in 2021. Red Bull heeft daardoor 63 procent, Ferrari 75 procent en Mercedes 80 procent. Terwijl veel mensen in de sport dit zagen als opening voor Mercedes en Ferrari om het gat met Red Bull - dat in 2022 ontstaan was - te dichten, is het tegendeel waar gebleken. Het gat is alleen maar groter geworden. Aston Martin is het enige team dat echt ingelopen is, en zelfs het team van Fernando Alonso zit qua snelheid nog ruim achter Red Bull. Naast alle veranderingen op het gebied van leiderschap bij Ferrari en de tegenvallende prestaties op de baan zijn er nu ook problemen in de verzamelde data. Data die dus niet blijkt te kloppen.