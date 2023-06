Dit zijn de potentiële nieuwe F1-teams die zich bij de FIA hebben aangemeld

Lars Leeftink

Woensdag 7 juni 2023 17:39 - Laatste update: 18:40

Nu de deadline van de inschrijving voor potentiële nieuwe F1-teams is verstreken en de FIA de deur dicht heeft gedaan, gaat de volgende fase van het proces van start. Tot nu toe weten we van aardig wat partijen dat er interesse is en dat ze zich hebben aangemeld voor het opzetten van een nieuw F1-team.

De FIA kondigde vorig jaar aan dat het van plan was om een 'expression of interest' proces op te zetten, waardoor het de interesse van partijen buiten de Formule 1 kon peilen. Zijn er genoeg partijen die de sport in de toekomst willen en kunnen voorzien van een nieuw F1-team? De fase waarin partijen kenbaar konden maken dit wel te willen, is nu voorbij. Dat maakte de FIA een paar dagen geleden bekend. De volgende stap in het proces is nu vooral in handen van de FIA. Het heeft in ieder geval genoeg partijen om uit te kiezen. Zoveel zelfs, dat niet iedereen tevreden gesteld kan worden. Tussen welke teams die, volgens geruchten of een openbare verklaring, zich hebben aangemeld moet de FIA gaan kiezen?

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: FIA bevestigt volgende fase in proces voor nieuwe Formule 1-teams

Andretti Cadillac

Het potentiële nieuwe team waar het meeste over gesproken wordt en in het openbaar ook het meest over bekend is, is Andretti Cadillac (General Motors). Beide partijen hebben al aangekondigd te willen samenwerken en samen de ambitie hebben om een F1-team te creëren. Michael Andretti, de potentiële teambaas van het nieuwe team, heeft zich van alle potentiële nieuwe teams het vaakst laten horen in de media. Het ging dan vooral over de huidige teams die volgens Andretti nog niet erg blij worden van de komst van nieuwe teams. De vraag is vooral wie de motoren gaat leveren, aangezien Andretti het team regelt en Cadillac een titelsponsor gaat zijn. Renault is een optie die genoemd wordt, waarbij er zelfs al een deal klaar zou liggen als motorleverancier mocht Andretti Cadillac goedgekeurd worden door de FIA. In eerste instantie wou het team in 2024 al gaan deelnemen, maar dit lijkt nu 2025 te worden.

Hitech Grand Prix (H26)

Voor de mensen die naar de Formule 2 en Formule 3 kijken zal de naam Hitech bekend voorkomen. Onder deze naam is het al jaren actief op het tweede en derde niveau van de sport. Het heeft dus al een prima basis, maar volgens de geruchten die in februari van dit jaar naar buiten kwamen zou Hitech interesse hebben in het vormen van een nieuw F1-team en zich aangemeld hebben voor het proces. Het project zou H26 heten en al in een vergevorderd stadium zitten. Hitech heeft zich hier in het openbaar echter niet over uitgesproken, waardoor het niet zeker is of ze ook daadwerkelijk bij de teams zitten die zich bij de FIA hebben aangemeld. Het zou gaan om het jaar 2026 en een compleet Brits team.

LKY Sunz

Een andere partij die in het openbaar heeft aangegeven interesse te hebben is het Aziatische LKY Sunz, dat eerst nog de naam Panthera Team Asia F1 had. Benjamin Durand, uitvoerend directeur van het bedrijf, liet al weten dat het team gefinancierd wordt door partijen uit de Verenigde Staten en Azië en heeft een specifiek doel. Het wil een programma ontwikkelen waardoor het talent kan werven vanuit ondervertegenwoordigde landen en gemeenschappen. Het doel zou zijn om in 2025 op de grid te staan met een team, maar de partij was in afwachting van wat de FIA nu verder wil gaan doen met hun aanmelding. Daar lijken ze dus spoedig duidelijkheid over te krijgen.

Formula Equal

Een ander team dat in het openbaar heeft laten weten deel te willen nemen aan de Formule 1 met een compleet nieuw team, is Formula Equal. De naam geeft het al een beetje weg, maar het team heeft als doel om voor 50 procent te bestaan uit mannen, terwijl de andere 50 procent van de werknemers dan vrouw zou zijn. Dit is het idee van Craig Pollock. Het doel is om vanaf 2026 deel te nemen aan de sport met een team dat dus op elk gebied, van de leiding tot de coureurs en de engineers, bestaat uit een eerlijke verdeling tussen mannen en vrouwen.

Rodin Carlin

Dan het Nieuw-Zeelandse Rodin Carlin, dat onder meer actief is in de Formule 2, Formule 3 en Formule 4. Het doel van het project zou zijn om een vrouwelijke coureur in de Formule 1 te krijgen door een nieuw team op te zetten en zich aan te melden voor het proces van de FIA. Het bedrijf heeft door middel van David Dicker al aangegeven dat het team de hele auto zou ontwikkelen en meer dan 500 miljoen dollar heeft om een nieuw F1-team op te zetten, met natuurlijk al een aanwezig programma voor junioren.

Calvin Lo

Tot slot nog het potentiële nieuwe team waar het minst van bekend is. Calvin Lo, een miljardair uit Hong Kong, zou een F1-team willen gaan opzetten voor het seizoen 2026. De geruchten uit april zijn dat hij met verschillende partijen in gesprek is over het vormen en financieren van een nieuw F1-team. Lo liet in de media al weten interesse te hebben, maar voor hem is het vooral een uitdaging om de expertise te vinden voor het vormen van een F1-team. Geld is geen struikelblok, aldus Lo. De vraag is nu vooral of hij een partij, of wellicht meerdere partijen, heeft gevonden om mee samen te werken en dus nog bij de partijen zit die een nieuw team willen creëren.

Grootste kanshebbers?

Op het oog lijkt Andretti Cadillac de grootse kans te maken op een plekje als een nieuw F1-team. Ze hebben namelijk de financiële middelen, de partijen en de leverancier al en kunnen hierdoor schermen met een goed en duurzaam toekomstplan. Daarnaast hebben ook Hitech en Rodin Carlin een voordeel op de concurrentie op het gebied van expertise en het al hebben van een juniorenprogramma. De vraag is vooral of ze genoeg (financiële) partners hebben kunnen strikken om genoeg te kunnen overtuigen. Het meest onzeker is het nieuwe team van de miljardair Lo, simpelweg omdat niet bekend is of hij een partner of meerdere partners heeft kunnen strikken om de gewenste expertise te kunnen leveren.

Onzekerheid

Naast deze mogelijke opties, die op Hitech na in het openbaar allemaal hebben aangegeven een nieuw F1-team te willen beginnen, zullen er waarschijnlijk ook partijen zijn die zich in het openbaar niet hebben uitgelaten over het vormen van een F1-team maar dit wel bij de FIA hebben gedaan. Wat wel bekend is, is dat Porsche hun droom van een F1-team inmiddels heeft opgegeven. De potentiële nieuwe teams zullen nu goedgekeurd moeten worden door Formula One Management (FOM), die de commerciële rechten van F1 in handen heeft. Een nieuw team moet, naast dat het hele team gefienancierd moet worden, ook nog 200 miljoen dollar betalen om als nieuw F1-team mee te doen aan de sport. Dit, samen met de huidige uitdaging waarvoor de huidige F1-teams zorgen, zijn de twee grootste hindernissen naast het vinden van een goede partner met expertise.

Huidige teams

De huidige teams zijn het erover eens dat het goed is dat er nieuwe teams aan de Formule 1 worden toegevoegd en dat de FIA hier werk van maakt, maar het financiële plaatje is echter voor de teams minder rooskleurig. De teams delen namelijk de prijzenpot in de sport. Wanneer er nieuwe teams bij zouden komen en deze prijzenpot niet groter wordt, verliezen de teams door de komst van nieuwe F1-teams dus geld. Dit is dan ook de voornaamste reden dat een paar van de huidige F1-teams nog huiverig zijn en hopen dat de nieuwe F1-teams waarde meebrengen die niet alleen voor de sport, maar ook voor de bestaande F1-teams kan betekenen dat ze meer overhouden aan de gedeelde prijzenpot. Dit is echter pas relevant tijdens de volgende stap.

Volgende fase

Voor nu staat de volgende fase vooral in het teken van onderzoek en knopen doorhakken. De teams hebben hun zegje gedaan en hun plan getoond aan de Formule 1 door zich aan te melden bij de FIA. De FOM moeten nu vervolgens gaan besluiten welke teams zowel financieel als sportief een toevoeging zijn voor de sport. Daarnaast zal het ook moeten beslissen of het van tien naar twaalf, dertien of veertien teams wil. Gezien het grote aantal potentiële aanmeldingen, gaat niet elk team de Formule 1 halen als nieuw F1-team. De vraag is dan vooral wie de keuring van de FOM gaat overleven.

Vanaf wanneer?

Nog een andere vraag is vanaf wanneer we deze teams in de Formule 1 gaan zien. Voor 2024 lijkt het aantal voor nu bij tien te blijven. Dit zouden dan de huidige tien teams zijn. Vanaf 2025 is er een mogelijkheid dat Andretti en LKY Sunz de Formule 1 kunnen versterken, terwijl voor de andere partijen 2026 een doel is. Voor het team van miljardair Lo is 2027 wellicht wat realistischer. 2026 is natuurlijk vooral populair omdat de komst van het nieuwe team samen zou gaan met de nieuwe motorreglementen die in 2026 ingevoerd worden. In 2025 beginnen zou betekenen dat er eerst nog een auto in het huidige tijdperk gebouwd moet worden, waarna er in 2026 een bijna compleet nieuwe auto gemaakt moet worden met andere vereisten. Dat is, zeker voor een team dat net begint in de Formule 1, een verre van ideale situatie.