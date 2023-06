FIA bevestigt volgende fase in proces voor nieuwe Formule 1-teams

Vincent Bruins

Maandag 5 juni 2023 08:43

De deadline voor nieuwe teams om zich aan te melden om deel te nemen aan de Formule 1, is voorbij en dus gaat het proces de volgende fase in. De FIA zal nu alle aanvragen beoordelen en beslissen welke teams wel en niet geschikt zijn voor de koningsklasse.

De FIA heeft niet bevestigd welke teams zich hebben aangemeld, maar naar verluidt is Andretti er in ieder geval een. De Amerikaanse racefamilie was al aan de slag gegaan met het opbouwen van het team en heeft in Cadillac ook nog een nieuwe partner gevonden. LKY Sunz zou de financiering al rond hebben om een renstal te beginnen. Ook Formula Equal, Hitech Grand Prix, Rodin Cars en Calvin Lo, een miljardair uit Hong Kong, hebben interesse getoond.

Artikel gaat verder onder video

Geen verdere communicatie

"De FIA is bezig met een eerste beoordeling van de ontvangen aanvragen," liet een woordvoerder van de autosportbond weten tegenover RACER tijdens de Grand Prix van Spanje. "Er zal tijdens dit deel van het proces geen communicatie plaatsvinden, aangezien de FIA met de aanvragers omgaat met betrekking tot vertrouwelijkheid, terwijl het nodig kan zijn om opheldering te geven aan de potentiële inschrijvingen. De beoordeling van elke aanvraag zal met name betrekking hebben op de technische capaciteiten en middelen van het team, het vermogen van het team om voldoende geld bijeen te brengen en te behouden om deelname aan het kampioenschap op competitief niveau mogelijk te maken, en de ervaring en het personeel van het team."

OOK INTERESSANT: FIA neemt besluit over Steiner na wangedrag en schadelijke opmerkingen

CO2-neutraal

Nieuwe potentiële teams moeten naast competitief zijn ook rekening houden met het feit dat ze CO2-neutraal moeten zijn: "Het is voor het eerst dat elke kandidaat moet aangeven hoe het de uitdagingen qua duurzaamheid zou aanpakken en hoe het van plan is om tegen 2030 CO2-neutraal te zijn," vertelde de FIA tijdens de eerste fase van het proces. "Elk toekomstig F1-team zou ook moeten illustreren hoe ze van plan zijn een positieve maatschappelijke impact te bereiken door deel te nemen aan de sport. Dit zou helpen om de wederzijdse doelstellingen van de FIA en het Formule 1-management te bereiken. De algemene langetermijnbelangen van het kampioenschap, waarbij alle belanghebbenden betrokken zijn, zullen bepalen welke kandidaten geselecteerd worden, samen met de toepasselijke regelgeving en bestuursregelingen."