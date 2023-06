FIA neemt besluit over Steiner na wangedrag en schadelijke opmerkingen

Vincent Bruins

Zondag 4 juni 2023 13:39 - Laatste update: 13:46

De FIA heeft haar besluit genomen over een mogelijke straf voor Guenther Steiner. De teambaas van Haas zou regels van de International Sporting Code hebben overtreden.

De 58-jarige uit Tirol werd gisteren op het matje geroepen, nadat hij afgelopen week de stewards "leken" had genoemd naar aanleiding van een straf van Nico Hülkenberg die hij onterecht vond.

Reprimande

Steiner zou drie regels van de FIA International Sporting Code hebben overtreden. In artikel 12.2.1.c staat dat "elke vorm van frauduleus gedrag of elke handeling die schadelijk is voor de belangen van een competitie of de belangen van de motorsport in het algemeen" verboden is. Volgens artikel 12.2.1.f kunnen "alle woorden, daden of teksten die morele schade of verliezen hebben berokkend bij de FIA, haar instanties, haar leden of haar leidinggevende functionarissen, en meer in het algemeen rondom het belang van de motorsport en de waarden die door de FIA worden verdedigd", niet door de beugel. Volgens artikel 12.2.1.k zou hij de regel "elke vorm van wangedrag jegens, maar niet beperkt tot: officials, officieren of stafleden van de FIA, [en meer]" ook overtreden hebben.

Voor 12.2.1.c en 12.2.1.f wordt Steiner niet bestraft. Voor 12.2.1.k heeft de teambaas een reprimande gekregen. "Steiner verklaarde dat als hij iemand had willen beledigen, hij heel andere woorden zou hebben gebruikt. De stewards betwisten dit niet," liet de FIA weten.

Statement Haas

"Gisteren moest ik bij de stewards komen vanwege opmerkingen die ik afgelopen donderdag had gemaakt tijdens mijn persconferentie," vertelde Steiner in een statement van Haas. "Ik heb mijn teleurstelling en onenigheid geuit richting de stewards over de beslissing die door de wedstrijdleiding in Monaco werd genomen. De stewards hebben mij geïnformeerd dat ze er geen probleem mee hebben, als mensen het oneens zijn met beslissingen, maar het ging hun meer om de interpretatie van mijn opmerkingen. Ik heb aan de stewards uitgelegd dat het niet mijn intentie was om iemand te beledigen en dat mijn gebruik van bepaalde woorden openstond voor misinterpretatie of dat ze door sommige mensen verkeerd begrepen konden worden. Ik heb de stewards verteld dat ik mijn excuses aanbiedt, als mijn opmerkingen verkeerd zijn begrepen of als ik er iemand mee heb pijn gedaan, aangezien dat niet mijn intentie was. Ik herhaal mijn excuses hier."