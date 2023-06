Remy Ramjiawan

Zaterdag 10 juni 2023 11:59

Hoewel Mercedes tijdens het raceweekend in Spanje kwam bovendrijven, onthult Christian Horner bij DAZN dat Aston Martin nog altijd het grootste gevaar is voor Red Bull Racing. Hoewel de renstal in het constructeursklassement is ingehaald door Mercedes, verwacht Horner nog steeds dat Aston Martin het team is dat in de gaten gehouden moet worden.

Mercedes en Ferrari hebben alles uit de kast gehaald om de aansluiting met Red Bull Racing te vinden. Beide teams hebben inmiddels hun concept gewijzigd en de bolides lijken inmiddels meer op de snelste auto van het veld: de RB19. Toch gaat er nog veel werk in zitten om het pakket aan de praat te krijgen en dan is de vraag nog in hoeverre Red Bull is uitgelopen. Aston Martin heeft nog altijd geleund op het eigen concept en hoewel daar details van de RB18 inzitten, is de achterkant van de AMR23 een Mercedes. Voorlopig heeft het team uit Silverstone - op Red Bull na - de meeste podiumplekken weten te behalen in 2023 en ondanks het mindere resultaat in Spanje, houdt Horner eigenlijk alleen rekening met Aston Martin.

'Aston Martin heeft sterke energie'

Over de bedreigingen op de lange termijn legt Horner tegenover Aston Martin-ambassadeur Pedro de la Rosa uit: "We hebben veel minder windtunneltijd dan jullie. Dus we moeten heel selectief zijn over hoe we die tijd gebruiken en ook nadenken over volgend jaar – dus het gaat erom die balans te vinden. Als je naar al die ervaring kijkt, kun je zien wat Fernando [Alonso red.] heeft gebracht voor Aston Martin, dat nog steeds een jong team is."

De renstal heeft niet alleen Dan Fallows van Red Bull Racing overgenomen, er zijn meerdere medewerkers geweest die de overstap hebben gemaakt. "Er zijn daar veel nieuwe jongens; ze hebben een paar jongens van ons afgepakt. Voor ons denk ik dat het team dat we het meest in de gaten houden voor de toekomst het Aston-team is - omdat je kunt zien dat ze een sterke energie hebben", zegt Horner.

Mercedes te langzaam

Hoewel er na de race in Spanje een positieve stemming bij Mercedes heerste, na het dubbele podium, wijst Horner naar de feiten. "Aan het einde van de race hadden ze nog 23 seconden achterstand. Ze hebben een goede stap gezet, maar we hebben ook wat dingen in de pijplijn zitten", aldus Horner. Ook Alonso heeft zich uitgesproken na zijn thuisrace en stelde dat dat de laatste race was dat hij afwezig was van het podium.