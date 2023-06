Lars Leeftink

Adrian Newey ziet het kopieergedrag van andere teams, waaronder de veelbesproken vloer van de RB19 waar in Monaco foto's van werden gemaakt, als een 'compliment'. De succesvolle ontwerper van Red Bull Racing geeft tevens toe zelf ook naar andere F1-teams te kijken.

In gesprek met Sky Sports zegt Newey dat hij zich niet al te druk maakt om het mogelijk kopiëren van de vloer. De Brit kijkt er anders tegenaan dan de buitenwereld. “Het is een serieus compliment als mensen je kopiëren. Dat hoort natuurlijk bij F1, we kijken allemaal naar elkaar." Newey moet ook toegeven dat Red Bull zelf niet anders doet dan naar de andere teams kijken. "In werkelijkheid hebben we ook dingen van anderen gekopieerd.”

Kopiëren in F1

Volgens Newey hoort het erbij dat auto's die succesvol zijn gekopieerd worden door de andere teams. Red Bull zelf kijkt volgens Newey naar een paar dingen als het gaat om het kopiëren van onderdelen bij andere teams die goed werken. “Een deel van dat kopiëren is visueel, een deel komt af en toe van mensen die een overstap maken - dat hebben we dit jaar gezien. Het hoort bij F1, het is een intense competitie. Je kunt niet te trots zijn, je moet altijd evalueren wat anderen doen. Het kan zijn dat je het direct kopieert of dat het je op ideeën brengt, waardoor je iets anders gaat doen.”

Red Bull over andere teams

Zo kijken teams niet alleen naar Red Bull, maar kijkt Red Bull volgens Newey ook naar andere teams. "Meestal is het dat iets er interessant uitziet, waarna we in detail gaan kijken naar wat onze auto op dit gebied doet. Wat anderen doen brengt ons soms op ideeën over hoe we onze eigen auto kunnen ontwikkelen. Niet per se door simpelweg te kopiëren, maar door ons af te vragen waarom ze iets hebben gedaan. Dat brengt soms ideeën naar boven.”