Lars Leeftink

Zaterdag 10 juni 2023 15:23 - Laatste update: 15:25

Het is een discussie die bij veel oud-coureurs en fans van de Formule 1 de afgelopen jaren al voor verhitte discussies zorgde: hoort Verstappen al bij de beste coureurs aller tijden? Helmut Marko is van mening dat de 'betweters' die zijn uitspraak van een paar jaar geleden over het vergelijken van Verstappen met coureurs als Ayrton Senna 'langzaam door hun argumenten heen aan het raken zijn' en dat hij gelijk begint te krijgen.

Op basis van 2022 en 2023 kan moeilijk gezegd worden dat Marko ongelijk heeft. Verstappen werd in 2022 kampioen door meerdere records te verbreken, zowel op het gebied van aantal overwinningen als qua aantal punten. In 2023 domineert Verstappen zo mogelijk nog meer en heeft hij tevens twee uitvalbeurten minder dan hij vorig jaar na zeven races had. Met een voorsprong van meer dan vijftig punten op de rest van het veld lijkt niemand de Nederlander tegen te gaan houden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Hoe laat begin de 91ste editie van de 24 uur van Le Mans?

Marko over betweters

In gesprek met OE24 geeft Marko aan dat zijn eerdere uitspraken waarheid beginnen te worden. "Ik vergeleek Max een paar jaar geleden met Senna en toen werd ik uitgelachen. Langzaamaan raken de betweters van toen door hun argumenten heen. Max heeft zich niet alleen ontwikkeld als coureur, maar ook als persoonlijkheid. Die ongelooflijke kwalificatieronde die hij reed in Monaco, komt in de buurt van Senna. Max is de beste in alle omstandigheden."

Toekomst

De vraag is of er teams gaan zijn die richting de zomerstop en daarna, dankzij het voordeel wat ze in de windtunnel hebben, het gat met Red Bull nog een beetje kunnen dichten. Momenteel lijken Aston Martin en Mercedes de grootste kanshebbers te zijn. Ferrari lijkt alleen maar achteruit te gaan en heeft tevens buiten de baan veel dingen waar het op organisatorisch gebied druk mee bezig is. Alpine en McLaren lijken verder niet in een paar maanden tijd zo'n grote stap te kunnen zetten dat ze ineens met de RB19 kunnen strijden.