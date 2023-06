Hoe laat begint de 91ste editie van de 24 uur van Le Mans?

Lars Leeftink

Zaterdag 10 juni 2023 14:41 - Laatste update: 16:19

Terwijl de Formule 1-fans het moeten doen met een weekend zonder Grand Prix, staat er wel een legendarische race op het programma in Frankrijk. Vandaag starten veel coureurs, waaronder Nederlanders, aan de 91ste editie van de 24 uur van Le Mans. Hoe laat begint de race?

De 91ste editie van de 24 uur van Le Mans is onderdeel van het World Endurance Championship, een klasse waarin veel voormalig F1-coureurs deelnemen. Denk dan aan onder meer Sebastien Buemi, Brendon Hartley en Kamui Kobayashi. Tijdens de 24 uur van Le Mans zijn er vijf raceklassen: de Hypercars, LMP2, LMP2 Pro-Am, Garage 56 en GTE-Am. Dit jaar doen er zeven Nederlanders mee: Renger van der Zande (Hypercar), Bent Viscaal, Robin Frijns, Giedo van der Garde, Tijmen van der Helm, Job van Uitert (allemaal LMP2) en Nicky Catsburg (GTE-Am). Vanaf hoe laat gaan deze coureurs strijden om de algemene zege en de zege in hun klasse?

Hoe laat begint de race?

De endurancerace begint zaterdag om 16:00 uur in het licht en in de zon. Logischerwijze zal de race zondag om 16:00 uur afgelopen zijn. De race is voor de fans live te zien op Eurosport, RTL7 en RTL 5. Bij RTL start zaterdag om 16:00 uur het spektakel tot 19:25 uur. Dan moet er even worden overgeschakeld naar RTL 5, want vanaf 19:25 uur tot en met 00:00 uur is de race daar te zien. Vanaf 00:00 uur kan er weer worden geschakeld naar RTL7 voor het laatste deel van de race. Eurosport 1 zal zaterdagmiddag om 17:30 tot en met zondag om 14:30 uur het spektakel uitzenden op het open kanaal en zal verder ook online en op de niet-openbare kanalen de overige uren van de race uitzenden.