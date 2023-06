Alles wat je moet weten over de 91e editie van de 24 uur van Le Mans

Remy Ramjiawan

Woensdag 7 juni 2023 17:04 - Laatste update: 17:29

Aankomend weekend gebeurt er in Formule 1-land weliswaar niet zoveel, maar dat betekent niet dat de raceliefhebber stil hoeft te zitten. De 91e editie van de 24 uur van Le Mans wordt namelijk verreden en er zijn toch een heleboel Nederlanders die zich aankomend weekend zullen gaan laten gelden.

De eerste editie van de 24 uursrace werd in 1923 verreden op het Circuit de la Sarthe in Frankrijk. De langeafstandsrace is onderdeel van het World Endurance Championship. Het gaat de teams in dit kampioenschap niet alleen om het bouwen van een enorm snelle auto, maar vooral de betrouwbaarheid is bepalend in deze klasse. De 24 uur van Le Mans is daarnaast onderdeel van de zogeheten Triple Crown van de autosport. Degene die die titel wil bemachtigen moet niet alleen de iconische race in Le Mans winnen, ook een zege van de Indy 500 en een overwinning van de Grand Prix van Monaco moeten daarvoor achter je naam staan.

Artikel gaat verder onder video

24 uur van Le Mans

Het spektakel wordt gehouden op het Circuit de la Sarthe. De baan is vernoemd naar de rivier de Sarthe, waaraan de stad Le Mans ligt. Het circuit is 13,626 kilometer lang en tegenwoordig hebben de bolide zo'n 5000 kilometer afgelegd na het vallen de van vlag. Dit jaar zijn er vijf klassen die in actie komen tijdens de 24 uur van Le Mans. De Hypercar-klasse zal zich melden en is te herkennen aan de rode startnummers. Het gaat hierbij om de hoogste klasse die dit weekend deelneemt aan de serie en zestien auto's uit deze klasse zullen zich laten zien op de startgrid. Daarnaast is er ook nog de LMP2-klasse, maar ook de LMP2 Pro-Am-klasse, te herkennen aan de blauwe startnummers. In deze klasse zijn er 24 deelnemers die zich zullen gaan melden. Tevens is er nog de Garage 56. De klasse waarbij er maar 1 innovatieve auto rondrijdt, dit jaar is dat de Extreme Nascar NextGen-auto van Hendrick Motorsports. Als laatste is er nog de GTE-Am. Deze klasse is bedoeld voor de GT-auto's en er zijn maar liefst 21 teams die zich hiervoor hebben ingeschreven.

Bent Viscaal

Nederlands succes

In de voorbije jaren zijn er ook diverse Nederlanders geweest die zich hebben aangemeld voor de 24 uursrace en dat was niet altijd zonder succes. Zo wist Gijs van Lennep de race maar liefst twee keer te winnen in de jaren zeventig. Ook Jan Lammers, Jos Verstappen, Jeroen Bleekemolen, Robin Frijns, Patrick Huisman, Peter Kox, Peter van Merksteijn en Ho-Pin Tung hebben zich als winnaar mogen melden na het vallen van de vlag in Le Mans. De Nederlanders die dit jaar in actie zullen gaan komen:

Coureur Team Raceklasse Startnummer Renger van der Zande Cadillac Racing Hypercar 3 Bent Viscaal Prema Racing LMP2 9 Robin Frijns Team WRT LMP2 31 Giedo van der Garde Graff Racing LMP2 39 Tijmen van der Helm Panis Racing LMP2 65 Job van Uitert Panis Racing LMP2 65 Nicky Catsburg Corvette Racing GTE-Am 33

Renger van der Zande

Het tijdschema van de 24 uur van Le Mans 2023

De eerste vrije training wordt woensdag vanaf 14:00 uur verreden. Vervolgens volgt de kwalificatie om 19:00 uur en zal de tweede vrije training om 22:00 uur beginnen. Donderdag staat de voorlaatste vrije training om 15:00 uur op het programma en om 20:00 uur wordt de Hyperpole verreden. Vervolgens zal om 22:00 uur de laatste vrije training worden verreden. Na een dagje rust gaat het spektakel op zaterdag dan eindelijk van start, met om 12:00 uur een warm-up, om vervolgens om 16:00 uur te gaan beginnen aan de 24 uur van Le Mans.

Woensdag 7 juni

Eerste vrije training: 14:00 uur

kwalificatie: 19:00 uur

Tweede vrije training: 22:00 uur

Donderdag 8 juni

Derde vrije training: 15:00 uur

Hyperpole: 20:00 uur

Vierde vrije training: 22:00 uur

Zaterdag 10 juni

Warm-up: 12:00 uur

Start 24 uur van Le Mans: 16:00 uur

Waar te kijken?

De 24 uur van Le Mans is gratis te zien op de zenders RTL 5, RTL 7 en op Eurosport. Er vinden dit weekend wel meer sportevenementen plaats en dus wordt het af en toe even zappen. Zaterdag om 15:00 uur begint het spektakel op RTL 7 tot 19:25 uur. Dan moet er even worden overgeschakeld naar RTL 5, want vanaf 19:25 uur tot en met 00:00 uur is de race daar te zien. Vanaf 00:00 uur kan er weer worden geschakeld naar RTL7 voor het laatste deel van de race. Eurosport 1 zal zaterdagmiddag om 17:30 tot en met zondag om 14:30 uur het spektakel uitzenden. Ook op het YouTube-kanaal van het kampioenschap worden de nodige beelden gedeeld.