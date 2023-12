Vincent Bruins

Zondag 3 december 2023 12:57 - Laatste update: 13:04

Het is geen geheim dat Max Verstappen een keer de 24 Uur van Le Mans wil doen. De Nederlander is dan wel een drievoudig wereldkampioen in de Formule 1, maar hij houdt zich vaak ook nog bezig met andere kampioenschappen. Eén teamgenoot voor Le Mans heeft hij al uitgekozen: Fernando Alonso.

Verstappen won karttitels op wereldniveau en Europees niveau, voordat hij een jaartje door zou brengen in de Formule 3. Hij werd meteen opgepikt door het Red Bull-juniorprogramma en zou een jaar na zijn F3-debuut al in de koningsklasse van de autosport uitkomen bij Toro Rosso, het B-team van de energydrankfabrikant. Sindsdien rijdt Verstappen in de Formule 1 en verder in niks anders. Hij is wel vaak online voor GT-races op iRacing met Team Redline. Daarnaast sponsort Verstappen.com de door Emil Frey Racing-gerunde Ferrari 296 GT3 van Thierry Vermeulen in de DTM en GT World Challenge. Verstappen hoopt deze plannen verder uit te kunnen breiden door op een gegeven moment een eigen team op te richten om simracers die financieel krap zitten, een kans in een echte raceauto te geven. Zelf racen in de 24 Uur van Le Mans is ook een droom van de Red Bull Racing-coureur.

Alonso wil alleen met Verstappen

Verstappen kreeg vandaag tijdens de Honda Racing Thanks Day op Mobility Resort Motegi de vraag met wie hij een 'dreamteam' zou willen vormen voor de 24 Uur van Le Mans. "Ik heb er al over gesproken met Fernando," vertelde de regerend wereldkampioen. Alonso won Le Mans al twee keer evenals de 24 Uur van Daytona in 2019 tijdens zijn sabbatical van de Formule 1.

Alonso na zijn overwinning op Le Mans met Toyota in 2019

Verstappen vervolgde: "Hij zei dat als hij het weer doet, dat hij het alleen met mij wil doen. Dus ik had zoiets van: 'Dat is wel cool'. Het probleem van Le Mans echter is dat er geen minimumgewicht is voor de coureur. En ik ben een redelijk zware coureur, dus ik moet lichte teamgenoten zien te vinden om het te compenseren. Maar Fernando is best licht, dus dat zou goed zijn. Maar dan hebben we er nog één nodig, dus dan moeten we even rondkijken." MotoGP-legende Marc Márquez bood zich lachend aan voor het derde stoeltje: "Ik ben lichter dan Fernando, hè."