Remy Ramjiawan

Zondag 12 november 2023 11:52 - Laatste update: 11:53

Niet alleen Max Verstappen heeft de wens om na zijn Formule 1-carrière deel te nemen aan de 24 uur van Le Mans, ook teamgenoot Sergio Pérez heeft dat nog op zijn wensenlijstje staan.

Diverse coureurs die vandaag de dag op de startgrid staan, hebben in het verleden furore weten te maken in de iconische 24-uursrace. Zo wist Nico Hülkenberg de 24 uur van Le Mans in 2015 op zijn naam te zetten en Fernando Alonso wist dat zelfs twee keer te doen, in 2018 en in 2019. Verstappen heeft daarnaast aangegeven dat hij niet te lang wil wachten om die uitdaging aan te gaan en in gesprek met Marca legt Pérez uit dat de 24 uur van Le Mans, ook op zijn bucketlist staan.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ricciardo gniffelt om DTS-fans: 'Weten ze eigenlijk wel wat ik doe?'

Toekomst na F1-carrière

Op de vraag wat Pérez van plan is na zijn Formule 1-carrière, reageert hij: 'Na de F1 zou mijn grote doel zijn om een ​​succesvol zakenman te worden, om te leren over het bedrijfsleven.' Toch kan 'Checo' niet ontkennen dat de racerij altijd zal blijven kriebelen. 'Ik heb geen andere categorie in gedachten. Ik zou graag deelnemen aan de 24 uur van Le Mans, maar alleen als de juiste kans zich voordoet, maar alleen als de juiste kans zich voordoet. Afgezien daarvan, zou ik vandaag zeggen van niet, maar ik weet niet wat er zal gebeuren wanneer ik de F1 verlaat.' Een eventueel avontuur in de IndyCar sluit hij uit.

Toekomst in F1

Hoewel Pérez al heeft nagedacht over zijn leven buiten de koningsklasse om, is er om zijn plekje binnen de sport een heleboel te doen. Zo heeft de leiding van Red Bull Racing bevestigd dat de Mexicaan ook volgend seizoen de teamgenoot van Verstappen zal zijn, maar het contract van 'Checo' loopt aan het einde van 2024 af. Met Daniel Ricciardo die bij het zusterteam rijdt en Liam Lawson die ook graag een vast stoeltje binnen de Formule 1 ambieert, lijken er genoeg kapers op de kust voor het gewenste zitje bij het topteam.