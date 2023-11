Redactie

Zondag 12 november 2023 10:30 - Laatste update: 10:31

Volgend weekend racet de Formule 1 voor de derde keer dit seizoen in de Verenigde Staten. De toegenomen populariteit van de koningsklasse is grotendeels te danken aan de Netflix-serie Drive to Survive. Bij Jimmy Kimmel Live! gaat Daniel Ricciardo in op de nieuwe fans, waarbij hij soms twijfelt of die wel weten wat hij nu eigenlijk doet.

Met Liberty Media als eigenaar van de Formule 1, heeft de sport dan eindelijk voet aan de grond gekregen in de Verenigde Staten. De fans lijken de sport te omarmen en inmiddels zijn er drie races in het land terug te vinden. Toch zijn er ook fans die zich slechts toeleggen op de docuserie en niet helemaal weten wat de sport nu precies inhoudt.

Openhartige fans

In gesprek met Kimmel legt Ricciardo uit dat de fans uit de Verenigde Staten iets anders reageren dan fans in Europa. 'Ik merk dat ze zeker niet verlegen zijn om te zeggen: 'Ik heb een oogje op jou'. Of ze laten me weten op welke coureur ze een oogje hebben!' Dat kan volgens 'The Honey Badger', weleens grappige situaties opleveren. 'Ik denk dat ze willen weten of dat een goede keuze is of niet, dus duim omhoog of niet leuk.'

Acteur of racer?

Ricciardo kon voor de periode dat Drive To Survive uitkwam nog over straat in de Verenigde Staten, dat is inmiddels iets minder makkelijk geworden. 'Het is grappig, want tegenwoordig komen mensen vaak naar me toe en zeggen: 'Je was geweldig in de show. Dus mijn reactie is 'weten ze dat ik race of denken ze dat ik een acteur ben?' Ik kijk ze aan en zeg 'bedankt' maar ik twijfel een beetje... weten ze eigenlijk wat ik doe?' Toch kan Ricciardo die fans niets kwalijk nemen, er komt namelijk veel op hen af: 'Het is grappig, maar het is echt enorm gegroeid. Ik probeer ze eraan te herinneren, maar ik denk dat ze het soms niet helemaal snappen.'