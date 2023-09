Vincent Bruins

Vrijdag 22 september 2023 13:41

Ryō Hirakawa werd vanochtend vroeg Nederlandse tijd aangekondigd als de nieuwe reservecoureur van McLaren. Het komt wel even als een verrassing, aangezien hij nooit eerder in aanraking is geweest met de Formule 1. Wie is deze rappe Japanner eigenlijk?

De in Kure, Hiroshima-geboren coureur begon op zijn dertiende met karten en werd in 2008 op juniorniveau nationaal kampioen in Japan. Twee jaar later zette hij zijn eerste stap in de autosport. Hirakawa bracht drie seizoenen door in de Formule Challenge Japan en werd in 2011 en 2012 vice-kampioen. Hij boekte in 2012 nog veel meer succes met het binnenslepen van de titels in het Japanse Formule 3-kampioenschap en de Porsche Carrera Cup Japan. Vervolgens stroomde hij door naar de Super Formula en de Super GT, de twee belangrijkste autosportkampioenschappen van Japan.

Fabriekscoureur voor Toyota

Hirakawa heeft van 2013 tot en met het een na laatste raceweekend van 2023 vier overwinningen verdiend in de Super Formula, uitkomend voor Toyota-renstallen Team LeMans en Team Impul. Zijn beste seizoen was 2020, toen hij tweede werd in de eindstand. In de Super GT was hij nog succesvoller met zeven zeges van 2014 tot en met 2021 en hij werd kampioen in 2017 met Lexus, het luxemerk van Toyota. Daarnaast behaalde hij nog drie overwinningen in negen races in de European Le Mans Series. Toyota was erg onder de indruk van Hirakawa en sinds 2022 is hij fabriekscoureur voor de Japanse autogigant. Hij werd meteen wereldkampioen in het FIA World Endurance Championship en won de 24 Uur van Le Mans samen met Sébastien Buemi en Brendon Hartley. Ook dit seizoen leidt het trio de tussenstand met alleen nog de 8 Uur van Bahrein te gaan.

Simulator en test met MCL35M

Hirakawa, die overigens al een superlicentie bezit, zal vanaf 2024 het team uit Woking helpen in de simulator in het McLaren Technology Centre (MTC) en zal testen met de MCL35M-bolide van 2021. Hij blijft ook nog actief voor Toyota in het FIA WEC. "Ik ben verheugd om het McLaren Formule 1-team te vergezellen als reservecoureur. Het is een gaaf vooruitzicht om met zo'n gerespecteerd team te mogen werken en ik ben Zak [Brown] en Andrea [Stella] dankbaar voor de kans. Ik heb het team al ontmoet en de simulator in het MTC kunnen ervaren, waardoor ik meteen van start kon gaan. Ik ben nu volledig voorbereid en gefocust op de rest van 2023." Hirakawa bedankte ook Toyota-president Akio Toyoda die hem het advies heeft gegeven om met elke auto te rijden die hem een kans geeft om verder te ontwikkelen.