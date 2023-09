Lars Leeftink

Vrijdag 22 september 2023 11:59

Lando Norris eindigde vrijdag tijdens de eerste en tweede vrije training voor de Formule 1 Grand Prix van Japan op P3, waardoor hij een prima eerste dag van het raceweekend kende. Toch is de Brit nog niet helemaal tevreden.

In gesprek met Formula1.com zegt Norris dat hij deels tevreden was over hoe de vrijdag in Japan verliep, maar dat hij zich nog niet fantastisch voelde in de auto. "Nee, niet echt. Het tempo was er. Het tempo was behoorlijk goed vandaag. Waarschijnlijk een van de keren dat we het dichtst bij Red Bull en de kopgroep zijn geweest op een vrijdag. Dus ik denk dat het tempo bemoedigend is, maar de auto voelt nogal chaotisch aan. Ik denk dat dat voor de meerderheid [van de coureurs] wel zo is. Er is gewoon heel weinig grip, ik denk niet dat het alleen aan ons ligt. Het is een handvol."

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Croft: 'Steward FIA gaf toe dat Verstappen een gridstraf moest krijgen in Singapore'

Kwalificatie McLaren

Norris gelooft wel dat de auto van McLaren op zaterdag snel kan gaan zijn. "Ik denk dat we morgen een goede dag kunnen hebben als we het een beetje rustig aan kunnen doen en de balans kunnen herstellen. Maar het tempo is goed, alleen moeilijk om te rijden. Ik zou zeggen dat we normaal gesproken wat dichter in de buurt komen door minder brandstof te tanken, de motoren harder te zetten en dat soort dingen. Ik denk dat uitdagen voor de pole waarschijnlijk een hele opgave is, en waarschijnlijk een veel te grote uitdaging."

Toch kijkt hij ook een beetje naar de concurrentie, die bestaat uit Mercedes, Aston Martin en Ferrari. Ferrari zag er sterk uit, maar Aston Martin, Alpine en Mercedes ogen verstaanbaar voor Norris en McLaren in Japan. "Om te proberen Mercedes uit te dagen, die er vandaag misschien niet zo goed uitzagen, om de Ferrari's uit te dagen en de Astons, die er goed uitzagen. Ik denk dat het onze strijd voor morgen wordt."